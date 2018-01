Stenum /Oldenburg Warum sind 250 000 Euro, die eine Versicherung an die Fachklinik für Orthopädie in Stenum zahlte, auf einem Konto eines Anwalts gelandet, der den damaligen Geschäftsführer vertrat? Und ab wann war die Insolvenz der Klinik abzusehen?

Diese beiden Fragen beschäftigten am Dienstag das Landgericht Oldenburg. Es war der zweite Tag im Berufungsverfahren gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Stenumer Klinik, der im vergangenen Jahr vom Schöffengericht in Delmenhorst wegen besonders schwerem Betruges und besonders schwerer Untreue in je drei Fällen sowie Insolvenzverschleppung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden war. Der mehrfach vorbestrafte Bad Zwischenahner hatte sich auf einen Deal mit dem Gericht eingelassen und alle Taten gestanden. Dann aber legte er Berufung ein.

Am Dienstag sagte zunächst der ehemalige Verteidiger aus. Auf seinem Konto waren die 250 000 Euro gelandet. Der Angeklagte hatte ausgesagt, dass er sicherstellen wollte, dass mit dem Geld die Gehälter der Angestellten gezahlt werden. Der Zeuge bestätigte diese Version. Sein damaliger Mandant habe keinen Zugriff auf das Konto gehabt. Und er selbst habe das Geld umgehend an die Klinik überwiesen, als der damalige Vorstand signalisierte, dass er das Geld tatsächlich für das Personal verwenden wolle.

Thema war zudem auch dieses Mal der Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Erneut war der Gutachter geladen, der schon am ersten Prozesstag in Oldenburg ausgesagt hatte, dass der Angeklagte von der Insolvenzverschleppung gewusst haben müsse. Vor zwei Wochen hatte der Verteidiger moniert, dass der Prüfer nicht alle Zahlungen berücksichtigt habe. Der Prüfer hatte für sein ergänzendes Gutachten nun weitere Unterlagen hinzugezogen, die die Klinik und der Insolvenzverwalter zur Verfügung gestellt hatten. An seiner Einschätzung änderte das jedoch nichts. Der Verteidiger beklagte erneut, dass Zahlungseingänge nicht berücksichtigt worden seien. Die Staatsanwaltschaft verwies auf die „rudimentäre Buchhaltung“ der Klinik.

Die Kammer verhandelte am Ende unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch der Angeklagte durfte nicht dabei sein. Anschließend gab der Richter bekannt, dass der Prozess am 20. Februar fortgesetzt werde. Der Staatsanwalt wolle den zuständigen Mitarbeiter der Versicherung laden und der Verteidiger wolle die Unterlagen durchsehen, die der Gutachter geprüft hatte.