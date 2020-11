Verkehrsunfall in Ganderkesee: Autofahrer prallt frontal gegen Baum

Stenum Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst hat am Mittwoch einen Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee erlitten. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann gegen 17.15 Uhr in Stenum auf dem Trendelbuscher Weg in Richtung Bahnhofstraße. Dabei übersah er laut Schilderung der Beamten eine Verengung der Fahrbahn und fuhr frontal gegen einen Baum. Der 71-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, sein Pkw musste jedoch abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.