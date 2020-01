Metjendorf/Mykonos

Martin Schliepat Zieht Sich Auf Sat.1 Aus Metjendofer lässt Hüllen fallen

Irgendwie sei er übers Internet da so reingeschlittert, sagt Martin Schliepat. Gelandet ist der Metjendorfer am Ende in der SAT.1-Sendung „No Body is perfect“. In der müssen die Teilnehmer die Hüllen auch fallen lassen.