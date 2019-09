Frage: Herr Meyer, ein Hausnotrufgerät verspricht im Notfall „Hilfe auf Knopfdruck“. Wie funktioniert das? Rückt direkt der Rettungswagen mit Blaulicht an, wenn der Knopf gedrückt wurde?

Meyer: Nein, das passiert nicht. Der Kunde löst den Notruf entweder über ein Armband oder eine Halskette aus. Neben diesem mobilen hat er noch ein stationäres Gerät, das ebenfalls über einen Notrufknopf verfügt. Wird eines der Geräte ausgelöst, läuft der Ruf in unserer Zentrale auf. Sie benachrichtigt sofort den Hintergrunddienst, der an 365 Tagen rund um die Uhr besetzt ist. Er fährt dann zur betreffenden Wohnung und schaut, was benötigt wird. Häufig genügt es, dem Kunden einfach wieder aufzuhelfen. Aber unser Hintergrunddienst ist auch medizinisch geschult – alle Mitarbeiter sind ausgebildete Einsatzsanitäter.

Frage: Woher rückt der Hintergrunddienst dann aus?

Vortrag zu Hilfenfür Senioren In diesem Monat feiern die Malteser das einjährige Bestehen ihrer Ganderkeseer Dienststelle mit einem „Markt der Möglichkeiten“, der nach und nach alle Dienste vorstellt, die bereits in Ganderkesee angesiedelt sind oder künftig noch etabliert werden. Alle Aktionen finden an der Robert-Bosch-Straße 2 im Gewerbegebiet Bookhorn statt und sind kostenfrei. An diesem Donnerstag informiert die Hilfsorganisation von 14.30 bis 16.30 Uhr über den Hausnotrufdienst und Hilfen für Senioren bei Notfällen. Bei Kaffee und Kuchen haben die Besucher Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen und mit den Maltesern ins Gespräch zu kommen. Um den Nachmittag planen zu können, bittet die Hilfsorganisation um vorherige Anmeldung unter Telefon 04222/9 47 47 80.

Meyer: Im Umkreis der Gemeinde Ganderkesee sind immer ausreichend Fahrzeuge stationiert.

Frage: In welchen Fällen darf der Notrufknopf gedrückt werden? Müssen Nutzer die Sorge haben, möglicherweise voreilig Hilfe gerufen zu haben?

Meyer: Wann er den Knopf drückt, ist grundsätzlich jedem freigestellt. Wir haben in jedem Fall die Verpflichtung, zu kommen. Wer den Knopf versehentlich gedrückt hat, kann eine bestimmte Telefonnummer anrufen und das Versehen mitteilen. Wir bedauern etwas, dass sich viele erst mit dem Thema Hausnotruf auseinandersetzen, wenn bereits etwas Schlimmes vorgefallen ist und es darum geht, eine Wiederholung zu vermeiden.

Frage: Wie gelangen die Malteser eigentlich in die Wohnung? Wenn jemand gestürzt ist, kann er vermutlich nicht selbst die Tür öffnen. . .

Meyer: Der Wohnungsschlüssel von jedem Besitzer eines Hausnotrufgeräts ist bei uns hinterlegt – das ist Teil des Systems. Genau wie die Hinterlegung von Kontaktdaten für den Notfall. Diese werden auch regelmäßig abgeglichen. Falls es nötig ist, geben wir den Kontaktpersonen Bescheid.

Frage: Welche technischen Voraussetzungen sind für den Hausnotruf erforderlich?

Meyer: Es genügt ein Telefonanschluss. Für den Fall, dass der nicht vorhanden ist, gibt es auch Geräte, die über eine SIM-Karte laufen, wie ein Handy. Aber die funktionieren nicht an allen Orten immer zuverlässig. Kommt es zu einer Unterbrechung der Verbindung, geben die Geräte eine Fehlermeldung aus.

Frage: Was müssen Senioren eigentlich für den Hausnotruf bezahlen?

Meyer: Die Kosten hängen vom Pflegegrad ab. Der Anteil der Kostenübernahme durch die Pflegekassen variiert. Es kann auch sein, dass der Kunde selbst gar nichts bezahlen muss. Um die Antragstellung braucht er sich nicht zu kümmern, den Verwaltungsaufwand übernehmen wir komplett.

Frage: Was erfahren die Besucher des Informationsabends zum Hausnotruf?

Meyer: Wir wollen anhand einiger Fallbeispiele typische Situationen vorstellen, die der Bereitschaftsdienst vorfindet, wenn ein Notruf ausgelöst wird. Unter anderem werden wir einen Hebestuhl vorführen, mit dem gestürzte Menschen ohne zusätzliche Unterstützung wieder aufgerichtet werden können. Auch eine Demonstration in Erster Hilfe ist geplant – wie sie zum Einsatz kommt, wenn eine Person bei Auffinden bewusstlos ist.