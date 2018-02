6000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Garrel Ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 16. Februar, gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße und Gutenbergstraße in Garrel gekommen. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Garrel wollte von der Gutenbergstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 36-Jährigen aus dem Landkreis Stade, der die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Beverbrucher Straße befuhr.