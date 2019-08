Auto beschädigt

Garrel In der Zeit von Montag, 19. August, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 20. August, 17 Uhr, kam es in Garrel zu einer Sachbeschädigung. An einem Pkw, Ford Galaxy, der in der Pfarrer-Landgraf-Straße abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter ein Rücklicht beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Garrel, Telefon 04474/310, oder der Polizei Cloppenburg, Telefon 04471/18600 zu melden.