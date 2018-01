Garrel Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstag im Schwimmunterricht in der Schwimmhalle in Garrel verunglückt und musste reanimiert werden. Nach Polizeiangaben befand sich eine Schulklasse aus Garrel zum Schwimmunterricht in der Schwimmhalle an der St.-Johannes-Straße. Zum Ende der Unterrichtsstunde, etwa gegen 12.30 Uhr, befanden sich die 19 Schülerinnen und Schüler im Nichtschwimmerbereich mit einer Wassertiefe 1,30 Meter. Zwei Mitschülerinnen bemerkten, dass der zwölfjährige Klassenkamerad leblos am Beckenrand trieb. Eine Lehrerin zog den Garreler sofort aus dem Wasser. Die 56-jährige Oldenburgerin leitete unverzüglich lebensrettende Sofortmaßnahmen ein.

Außerdem wurden Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes sowie eine Notärztin hinzugezogen. Der Zwölfjährige wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort ist der Junge nach Polizeiangaben am Abend verstorben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von einem Unglücksfall ausgegangen.