Garrel Ein Schulbus ist am Mittwochmorgen in Kellerhöhe in der Gemeinde Garrel (Kreis Cloppenburg) völlig ausgebrannt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Die Garreler Wehr war mit 37 Kräften im Einsatz. Bild: Reiner Kramer

Der Bus war zum Zeitpunkt des Brandes in einer Seitenstraße geparkt, Insassen waren nicht darin. Der Fahrer wollte seine Tour kurz darauf starten. Vermutlich aufgrund eines technisches Defekts an der Standheizung geriet das Fahrzeug in Brand.

Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Garreler Wehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften aus.