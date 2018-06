Garrel Premiere durchaus gelungen: „Krambamboli on tour“ hieß es am Sonntag im Kolping-Freizeit-Zentrum (KFZ) Pastorenbusch in Garrel. Rund 200 Besucher waren der Einladung gefolgt. Erstmals wurde die beliebte Veranstaltung für junge Familien nicht auf dem BDKJ-Jugendhof in Vechta ausgerichtet. Grund dafür sind Umbauarbeiten dort. Die Garreler Kolpingfamilie bot gerne den Pastorenbusch als Veranstaltungsort an und die Mitglieder unterstützten das Kolpingwerk Land Oldenburg gerne, wo es ging.

In der gut besuchten Freiluftmesse zu Beginn zog Pater Gregor Parallelen zwischen der Fußball-Nationalmannschaft und dem katholischen Glauben. Im Anschluss stieg das Unterhaltungsprogramm für Kinder. So konnten sie Schlüsselanhänger oder andere Dekorationsgegenstände basteln. Viel Betrieb herrschte den ganzen Tag über an der Tauschbörse für Panini-Sammelbilder. Am Stand der Kolpingjugend im Land Oldenburg konnten die Kinder Kerzen bunt gestalten.

Die Imkerei Fendesack aus Bühren informierte über Bienenvölker und demonstrierte eine Honigwabe und andere Gegenstände der Imkerei. Hüpfburg, ein Speedtest, an dem die jungen Fußballer ihre Schussgeschwindigkeit nachmessen lassen konnten, verschiedene Wurfspiele und und große Bauklötze taten ihr Übriges, um für einen kurzweiligen Nachmittag zu sorgen. Die Kolpingfamilie Garrel bot Gegrilltes und Salate sowie Kaffee und Kuchen an der derzeit in der Sanierung befindlichen Hütte an.

Ob es eine Fortsetzung von „Krambamboli on tour“ möglicherweise an anderer Stelle geben wird, wird das Team in einer Nachbesprechung entscheiden.