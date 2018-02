Friesland/Wesermarsch

Gülleausbringung Bei Frost Was manchem stinkt, lässt Landwirte aufatmen

Es liegt was in der Luft in Friesland und der Wesermarsch: Es ist der Geruch von Schwefelwasserstoff. Die Güllelager liefen auf vielen Höfen fast über, nun können sie langsam wieder geleert werden.