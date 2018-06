Petersfeld Ruhe, Harmonie, Einklang mit der Natur: „Das hat schon etwas von Bullerbü hier“, sagt Stephanie (Steffi) Ertel mit Blick auf das Biotop vor dem Eingang der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre. Seit wenigen Wochen führt sie die Jugendherberge und kommt zu dem Schluss, ein „gut bestelltes Haus“ übernommen zu haben.

Ursula Hybsz, Herbergsmutter mit Leib und Seele, hatte jüngst die Hausleitung in neue Hände gegeben – in die von Ertel, die als Regionalleiterin die Jugendherbergen in Damme und Petersfeld führt. André Baum kümmert sich als Betriebsleiter an der Talsperre vor Ort um das „operative Geschäft“. Regelmäßig wird Ertel, die in Steinfeld (Kreis Vechta) lebt, in Petersfeld sein.

Der 39-jährige Scharreler André Baum ist seit vielen Jahren als Betriebsleiter beschäftigt, die Jugendherberge kennt er seit seinem Zivildienst. Ursula Hybsz hatte ihn seinerzeit gefragt, ob er nicht bleiben wolle. Und das tat der gelernte Bürokaufmann.

Stephanie Ertel (39) kannte das Haus an der Talsperre bislang nur von kurzen Besuchen. In der bisher kurzen Zeit ihres Wirkens habe sie es aber schon lieben gelernt. Im Jugendherbergswerk ist die gelernte Friseurin seit 2002 beschäftigt, zunächst als Assistentin der Hausleitung in Damme, später als Leiterin.

Fast 25 000 Übernachtungen in 2017 Im vergangenen Jahr gab es 24 774 Übernachtungen in der Einrichtung in Petersfeld. Das ist im Vergleich zum Jahr 2016 (23 468) eine Steigerung von mehr als 1000 Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungsgäste lag 2017 bei 8794 (2016: 8866). 250 Betten standen im vergangenen Jahr in der Jugendherberge (ab September) zur Verfügung. 2016 waren es noch 178. Der Anbau mit zwölf Apartments und 72 Betten war im September 2017 eröffnet worden.

An der Talsperre sieht sie derzeit „nicht viele Baustellen“, richtet sie ein Kompliment an ihre Vorgängerin. Vielleicht könnten die Übernachtungszahlen im neu geschaffenen Apartment-Haus noch verbessert werden. Zudem ist die neue Einrichtungsleitung bestrebt, jedes Zimmer – soweit noch nicht geschehen – mit sanitären Anlagen auszustatten. Als Konkurrenz zum Hotel sieht sich die Jugendherberge indes nicht. „Hier geht es auch um das Gemeinschaftserlebnis“, sagt Ertel. Für sie geht es zunächst darum, die mehr als 20 Mitarbeiter der Jugendherberge kennenzulernen.

Viel zu bieten habe die Jugendherberge: Die Vielfalt der Gebäude etwa, die Individualtouristen ebenso ansprächen wie Familien, Gruppen oder Schulklassen. Die Infrastruktur sei hervorragend und die Landschaft tue ihr Übriges, um die Jugendherberge zu einer gut besuchten Anlaufstelle zu machen.

In diesen Tagen verbringen mehrere Schulklassen ihre Klassenfahrten hier, rund 200 Gäste. Vor allem Grundschulen buchen, weiß André Baum. Die Außenanlagen mit Beachvolleyball, Minigolf oder Spielplatz bieten Abwechslung. Auf Wunsch wird ein Programm mit pädagogischen Elementen zusammengestellt. Ausflugsmöglichkeiten bieten etwa Kletterwald Nord, Museumsdorf Cloppenburg oder Tier- und Freizeitpark Thüle. Auch einen Fahrrad-Fuhrpark hält die Jugendherberge vor.

Ursula Hybsz berät das Jugendherbergswerk bis zum Eintritt in den Ruhestand im November bei verschiedenen Projekten. Und auch der Tag der offenen Tür am 19. August in der Einrichtung an der Talsperre liegt in ihren Händen. Der Übergang verlaufe „sehr harmonisch“, betont Stephanie Ertel.