Oldenburg /Berlin Am 9. November 1989 öffnete die DDR ihre Grenzen. Das heißt: Eigentlich sollten sich die Grenzen erst am nächsten Tag öffnen. Aber die Menschenmassen zwangen einen diktatorischen Staat zur Tatenlosigkeit, und so feierten Hunderttausende aus Ost und West gemeinsam bis tief in die Nacht. Wie es dazu gekommen ist, erzählen wir in diesem Rückblick, der täglich aktualisiert wird.

So sieht der Zeitplan aus:

26. Oktober: Januar und Februar 1989

27. Oktober: März und April 1989

28. Oktober: Mai 1989

29. Oktober: Juni 1989

30. Oktober: Juli 1989

31. Oktober: August 1989

1. November: September 1989

2. November: Oktober und 1. November 1989

Vom 3. bis 10. November: „Live“-Berichte vom Tag vor 30 Jahren

Juni 1989

Im Juni: Annette-Christine Lenk sitzt mit ihren zwei Söhnen, sechs und sieben Jahre alt, zum Verhör bei der Stasi. Die 29-Jährige ist Pfarrerin im so genannten Chemiedreieck in der Nähe von Bitterfeld. Die Tür des Raumes hat keine Türklinke, es gibt kein Klo, auf das die Kinder gehen könnten. Zwei Stunden lang passiert gar nichts, bis dann ein Verhör beginnt. Ihr Verbrechen? Ihr Mann hatte sich zuvor in den Westen abgesetzt. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte von Annette-Christine Lenk, die 2019 in Oldenburg lebt)

4. Juni: Die chinesische Armee schlägt den Protest der protestierenden Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking gewaltsam nieder. Mehrere Tausend Menschen fallen dem brutalen Eingreifen zum Opfer.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens:

Peking am 4. Juni: Demonstranten fliehen vor einem in Brand gesetzten Panzer. Das Militär richtet ein Blutbad in Peking an. Foto: dpa

8. Juni: Die Volkskammer, das – machtlose – Parlament der DDR, bezeichnet das Massaker als „Niederschlagung einer Konterrevolution“.

12. Juni: Ungarn tritt der Genfer Flüchtlingskonvention bei, die untersagt, Flüchtlinge in den Staat zurückzuschicken, aus dem sie gekommen sind. Allerdings, so sagt der ungarische Geheimdienstchef, würden DDR-Bürgerinnen und Bürger nicht als Flüchtlinge anerkannt.

12. bis 15. Juni: Michail Gorbatschow besucht die Bundesrepublik und wird von der Bevölkerung begeistert empfangen. Gorbatschow und Bundeskanzler Helmut Kohl unterzeichnen eine gemeinsame Erklärung, nach der das Recht beider Staaten anerkannt wird, „das eigene politische und soziale System frei zu wählen“. Der Auftritt des sowjetischen Staatschefs kommt bei den Machthabern in der DDR alles andere als gut an.

12. Juni: Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

13. Juni: Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

14. Juni: Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

15. Juni: Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Michail Gorbatschow (vorne, 3. von links) und Helmut Kohl (4. von rechts) stoßen am 13. Juni 1989 auf den deutsch-sowjetischen Freundschaftsvertrag an. Bild: Imago

Im Bundeskanzleramt ist die Verbesserung des deutsch-sowjetischen Verhältnisses oberstes Ziel. Dort arbeitet als Militärberater des Kanzlers der Marineoffizier Rudolf Lange, der 2019 in Jever leben sollte. Er hatte nach Gorbatschows Staatsbesuch die Idee, ein Rotes Telefon zwischen beiden Staatsmännern einzurichten. „Käpt’n, machen Sie mal!“, sagte ihm sein Chef Horst Teltschik.

Und Lange machte: Über die bald eingerichtete Verbindung sollten Kohl und Gorbatschow in den nächsten Monaten zwei- bis dreimal in der Woche telefonieren. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte von Rudolf Lange, der 2019 in Jever lebt)

Wanderungen von Ost nach West: 12.428, davon 10.646 genehmigte Ausreisen

Mai 1989

2. Mai: Der Stacheldrahtzaun zwischen Ungarn und Österreich wird abgebaut. Grenzsoldaten schneiden mit großen Drahtscheren die ersten Löcher in den „Eisernen Vorhang“. Bis Ende 1990 soll dieser vollständig entfernt sein. Ausreisen von Ungarn mit einem Reisepass in den Westen sind ohnehin schon jetzt möglich. DDR-Verteidigungsminister Heinz Keßler geht davon aus, dass die Ungarn die Grenze weiterhin sichern werden.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Der ungarische Außenminister Gyula Horn (rechts) und sein österreichischer Amtskollege Alois Mock (links) durchtrennen am 27. Juni 1989 in einem symbolischer Akt ein Stück des „Eisernen Vorhangs“ zwischen den beiden Staaten bei Klingenbach. Foto: Robert Jäger/APA/dpa

6. Mai: Die Aufnahmekapazitäten im Aufnahmelager Gießen (eines von drei zentralen Aufnahmelagern neben Berlin-Marienfelde und Uelzen) sind „restlos erschöpft“. Allein am 4. und 5. Mai kamen 595 Übersiedler aus der DDR dort an – normal seien 50 bis 80 Personen pro Tag.

7. Mai: In der DDR finden Kommunalwahlen statt. Unabhängige Bürgergruppen überwachen die Auszählungen in einigen Ost-Berliner Wahllokalen – und stellen gefälschte Ergebnisse fest. Die Wahl ist, wie alle Wahlen in der DDR, ohnehin nach demokratischen Gesichtspunkten eine Farce. Zur Wahl steht eine Einheitsliste, die lediglich bestätigt werden kann, mit den Mitgliedern des zu wählenden Gremiums darauf.

Kommunalwahl in der DDR: Eine Frau gibt einen Stimmzettel in einem Ost-Berliner Wahllokal ab. Foto: Roland Holschneider/dpa

Das Ergebnis steht somit bereits vor der Wahl fest – die Ergebnisse für die Liste liegen in der Regel bei über 99 Prozent. Wer bei der „Wahl“ eine Kabine benutzt, gilt als verdächtig und gerät ins Visier der Staatssicherheit. Wer der Liste nicht zustimmen will, muss jeden einzelnen Kandidaten darauf einzeln durchstreichen, ansonsten gilt die Stimme als Zustimmung. Und schließlich hat eine Gruppe von SED-Funktionären die Hand auf den Zahlen und „errechnet“ gegebenenfalls die im Vorfeld gewünschten Ergebnisse.

Gemessen an diesen Schikanen, bedeutet die Zustimmungsrate von 98.85 Prozent für die SED-Führung eine Art Wahlniederlage.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Wahlfälschung bei der DDR-Kommunalwahl 1989:

15. Mai: In Massenprotesten fordern mehr als eine Million Menschen in Peking die chinesische Parteiführung auf, dem Vorbild Michail Gorbatschows in Richtung weiterer Reformen zu folgen. Tausende Studenten treten auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tian’anmen) in den Hungerstreik.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking versammelten sich im Mai Hunderttausende, um für Reformen in China zu demonstrieren.Foto: Edgar Bauer/dpa

Wanderungen von Ost nach West: 10.642, davon 9115 genehmigte Ausreisen

April 1989

3. April: Erich Honecker hebt informell den Schießbefehl auf: „Es gilt zu beachten: Lieber einen Menschen abhauen lassen, als in der jetzigen politischen Situation die Schusswaffe anzuwenden.“ Der Befehl wird unter den Grenzsoldaten mündlich verbreitet. Gut drei Wochen später kommentiert der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, den Beschluss wie folgt: „Wo noch etwas mehr revolutionäre Zeiten waren, da war es nicht so schlimm. Aber jetzt, nachdem alles so neue Zeiten sind, muss man den neuen Zeiten Rechnung tragen.“

Der DDR-Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, gehörte als Chef der gefürchteten Stasi zu einem der mächtigsten Politiker in der DDR. Bild: Imago

Im April: Eishockeyspieler Thomas Popiesch aus Berlin reist nach Ungarn. Völlig überraschend hatte er ein Visum für den Bruderstaat der DDR bekommen – denn der Staat hat ihn auf dem Kieker: 1982 hatte Popiesch, damals ein 17-jähriges Eishockeytalent, einen Fluchtversuch über die tschechoslowakische Grenze nach Österreich unternommen. Dieser war gescheitert, und Popiesch verbrachte die nächsten dreieinhalb Jahre im Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen.

Seine Karriere in der DDR ist ruiniert, er ist vollkommen perspektivlos. Weil er gehört hat, dass in gerade in der letzten Woche drei Menschen über die Grenze geflohen sind, versucht Popiesch es nun wieder. Und so läuft er los, circa 150 Kilometer von Wien entfernt. In der Dunkelheit, ohne Karte schlägt er sich durchs Dickicht, fällt in den Fluss, friert. Nach gut sechs Stunden schläft er auf einem Hochsitz ein. Ein Förster entdeckt ihn und bestätigt: Er ist in Österreich angekommen. Popiesch sollte eine Bundesliga-Karriere im Eishockey hinlegen. 2019 wird er Trainer des DEL-Teams Fischtown Pinguins sein. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte von Thomas Popiesch, der 2019 in Bremerhaven arbeitet)

Wanderungen von Ost nach West: 5887, davon 4996 genehmigte Ausreisen

März 1989

8. März: Der 32-jährige Winfried Freudenberg stürzt beim Versuch, mit einem Heißluftballon aus der DDR zu flüchten, über West-Berlin ab und stirbt.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

13. März: Im Anschluss an ein Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche skandieren mehrere hundert Menschen „Wir wollen raus! Wir wollen raus!“. Beamte der Volkspolizei schreiten ein, es kommt zu Verhaftungen.

Wanderungen von Ost nach West: 5671, davon 4487 genehmigte Ausreisen

Februar 1989

5. Februar: Der 20-jährige Chris Gueffroy wird beim Versuch, nach West-Berlin zu fliehen, von Grenzsoldaten erschossen. Er hatte zuvor gehört, dass der Schießbefehl an der Grenze ausgesetzt worden sei. Es sollten die letzten Todesschüsse an der Berliner Mauer sein. In der Todesanzeige ist die Rede von einem „tragischen Unglücksfall“. Insgesamt starben an der Berliner Mauer mindestens 140 Todesopfer, andere Quellen gehen sogar von 245 Fällen aus.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Ein Mahnmal mit dem Bild von Chris Gueffroy erinnert am ehemaligen Todesstreifen an der Bernauer Straße in Berlin an die Mauertoten. Foto: Christoph Soeder/dpa

11. Februar: Das Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (USAP) beschließt, das Ein-Parteien-System aufzugeben und den Stacheldraht an der Grenze zu Österreich abzubauen und durch eine normale Grenzsicherung zu ersetzen. Drei Wochen später sichert der sowjetische KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow dem ungarischen Ministerpräsidenten Miklós Németh zu, diese Reformbestrebungen nicht zu unterbinden.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Wanderungen von Ost nach West: 5008, davon 4087 genehmigte Ausreisen

Januar 1989

3. Januar: Das Bundesinnenministerium gibt bekannt: Die Aufnahmelager für DDR-Übersiedler in der Bundesrepublik registrierten 1988 fast 40.000 Personen – im Vorjahr waren es noch knapp 19.000 gewesen.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

18. Januar: SED-Generalsekretär Erich Honecker kündigt öffentlich an, die Berliner Mauer werde „in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind.“

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Staats- und Parteichef Erich Honecker auf einem FDJ-Fest (FDJ = Freie Deutsche Jugend, DDR-Jugendorganisation) in Ost-Berlin. Bild: Imago

Wanderungen von Ost nach West: 4627, davon 3741 genehmigte Ausreisen

Deutschland am Jahreswechsel 1988/89

Das Land ist geteilt in die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Im Westen steht Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) seit sechs Jahren einer Koalition aus CDU/CSU und FDP vor, im Osten ist Erich Honecker Staatsratsvorsitzender und Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED).

Die Partei hat verfassungsgemäß den Führungsanspruch in der DDR, ohne sie geht in dem Land nichts. Die Kontrolle der Bürger durch Massenorganisationen und Polizei ist total. Am Arbeitsplatz und im Privaten. Mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS, auch „Stasi“ genannt) wird jede oppositionelle oder kritische Regung unterdrückt. Dissidenten wandern in den geheimen Stasi-Knast in Hohenschönhausen. Die Ausreise in westliche Staaten ist nur in wenigen Ausnahmefällen gestattet. In Berlin trennt die Berliner Mauer seit mehr als 27 Jahren die Stadt.

Erhebliche Versorgungsengpässe belasten die Menschen allerorten, sogar in der Hauptstadt. Selbst Grundbedarfswaren, erst recht Genussmittel und Industriewaren sind zum Teil am Nachmittag schon ausverkauft. An Dienstleistungen und Reparaturen fehlt es an allen Ecken und Enden: Wartezeiten von 3 bis 6 Monaten für eine Autoreparatur beispielsweise sind an der Tagesordnung.

Warenknappheit: Solche Schlangen, wie hier vor einem Obst- und Gemüsestand in Leipzig, gehörten in der DDR zum Alltag. Foto: Wolfgang Weihs/dpa

Ausgehend von den Reformen des sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschows ist das Jahr 1989 eines, das in vielen osteuropäischen Ländern hinter dem „Eisernen Vorhang“ zu tiefgreifenden Veränderungen führt. In Polen verhandeln Regierung und Opposition am Runden Tisch miteinander, in Ungarn wird ein Mehrparteien-System angekündigt.

Tausende flüchteten Monat für Monat aus der DDR in den Westen – und etliche Versuche endeten erfolglos, im Gefängnis, verletzt oder sogar mit dem Tod.