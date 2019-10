Oldenburg /Berlin Am 9. November 1989 öffnete die DDR ihre Grenzen. Das heißt: Eigentlich sollten sich die Grenzen erst am nächsten Tag öffnen. Aber die Menschenmassen zwangen einen diktatorischen Staat zur Tatenlosigkeit, und so feierten Hunderttausende aus Ost und West gemeinsam bis tief in die Nacht. Wie es dazu gekommen ist, erzählen wir in diesem Rückblick, der täglich aktualisiert wird.

So sieht der Zeitplan aus:

26. Oktober: Januar und Februar 1989

27. Oktober: März und April 1989

28. Oktober: Mai 1989

29. Oktober: Juni 1989

30. Oktober: Juli 1989

31. Oktober: August 1989

1. November: September 1989

2. November: Oktober und 1. November 1989

Vom 3. bis 10. November: „Live“-Berichte vom Tag vor 30 Jahren

April 1989

3. April: Erich Honecker hebt informell den Schießbefehl auf: „Es gilt zu beachten: Lieber einen Menschen abhauen lassen, als in der jetzigen politischen Situation die Schusswaffe anzuwenden.“ Der Befehl wird unter den Grenzsoldaten mündlich verbreitet. Gut drei Wochen später kommentiert der Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, den Beschluss wie folgt: „Wo noch etwas mehr revolutionäre Zeiten waren, da war es nicht so schlimm. Aber jetzt, nachdem alles so neue Zeiten sind, muss man den neuen Zeiten Rechnung tragen.“

Der DDR-Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, gehörte als Chef der gefürchteten Stasi zu einem der mächtigsten Politiker in der DDR. Bild: Imago

Im April: Eishockeyspieler Thomas Popiesch aus Berlin reist nach Ungarn. Völlig überraschend hatte er ein Visum für den Bruderstaat der DDR bekommen – denn der Staat hat ihn auf dem Kieker: 1982 hatte Popiesch, damals ein 17-jähriges Eishockeytalent, einen Fluchtversuch über die tschechoslowakische Grenze nach Österreich unternommen. Dieser war gescheitert, und Popiesch verbrachte die nächsten dreieinhalb Jahre im Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen.

Seine Karriere in der DDR ist ruiniert, er ist vollkommen perspektivlos. Weil er gehört hat, dass in gerade in der letzten Woche drei Menschen über die Grenze geflohen sind, versucht Popiesch es nun wieder. Und so läuft er los, circa 150 Kilometer von Wien entfernt. In der Dunkelheit, ohne Karte schlägt er sich durchs Dickicht, fällt in den Fluss, friert. Nach gut sechs Stunden schläft er auf einem Hochsitz ein. Ein Förster entdeckt ihn und bestätigt: Er ist in Österreich angekommen. Popiesch sollte eine Bundesliga-Karriere im Eishockey hinlegen. 2019 wird er Trainer des DEL-Teams Fischtown Pinguins sein. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte von Thomas Popiesch, der 2019 in Bremerhaven arbeitet)

Wanderungen von Ost nach West: 5887, davon 4996 genehmigte Ausreisen

März 1989

8. März: Der 32-jährige Winfried Freudenberg stürzt beim Versuch, mit einem Heißluftballon aus der DDR zu flüchten, über West-Berlin ab und stirbt.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

13. März: Im Anschluss an ein Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche skandieren mehrere hundert Menschen „Wir wollen raus! Wir wollen raus!“. Beamte der Volkspolizei schreiten ein, es kommt zu Verhaftungen.

Wanderungen von Ost nach West: 5671, davon 4487 genehmigte Ausreisen

Februar 1989

5. Februar: Der 20-jährige Chris Gueffroy wird beim Versuch, nach West-Berlin zu fliehen, von Grenzsoldaten erschossen. Er hatte zuvor gehört, dass der Schießbefehl an der Grenze ausgesetzt worden sei. Es sollten die letzten Todesschüsse an der Berliner Mauer sein. In der Todesanzeige ist die Rede von einem „tragischen Unglücksfall“. Insgesamt starben an der Berliner Mauer mindestens 140 Todesopfer, andere Quellen gehen sogar von 245 Fällen aus.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Ein Mahnmal mit dem Bild von Chris Gueffroy erinnert am ehemaligen Todesstreifen an der Bernauer Straße in Berlin an die Mauertoten. Foto: Christoph Soeder/dpa

11. Februar: Das Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (USAP) beschließt, das Ein-Parteien-System aufzugeben und den Stacheldraht an der Grenze zu Österreich abzubauen und durch eine normale Grenzsicherung zu ersetzen. Drei Wochen später sichert der sowjetische KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow dem ungarischen Ministerpräsidenten Miklós Németh zu, diese Reformbestrebungen nicht zu unterbinden.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Wanderungen von Ost nach West: 5008, davon 4087 genehmigte Ausreisen

Januar 1989

3. Januar: Das Bundesinnenministerium gibt bekannt: Die Aufnahmelager für DDR-Übersiedler in der Bundesrepublik registrierten 1988 fast 40.000 Personen – im Vorjahr waren es noch knapp 19.000 gewesen.

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

18. Januar: SED-Generalsekretär Erich Honecker kündigt öffentlich an, die Berliner Mauer werde „in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen, wenn die dazu vorhandenen Gründe nicht beseitigt sind.“

Nachlesen im Archiv (NWZ-E-Paper-App) | Nachlesen im Archiv (PC/Laptop)

Staats- und Parteichef Erich Honecker auf einem FDJ-Fest (FDJ = Freie Deutsche Jugend, DDR-Jugendorganisation) in Ost-Berlin. Bild: Imago

Wanderungen von Ost nach West: 4627, davon 3741 genehmigte Ausreisen

Deutschland am Jahreswechsel 1988/89

Das Land ist geteilt in die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik (DDR). Im Westen steht Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) seit sechs Jahren einer Koalition aus CDU/CSU und FDP vor, im Osten ist Erich Honecker Staatsratsvorsitzender und Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED).

Die Partei hat verfassungsgemäß den Führungsanspruch in der DDR, ohne sie geht in dem Land nichts. Die Kontrolle der Bürger durch Massenorganisationen und Polizei ist total. Am Arbeitsplatz und im Privaten. Mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS, auch „Stasi“ genannt) wird jede oppositionelle oder kritische Regung unterdrückt. Dissidenten wandern in den geheimen Stasi-Knast in Hohenschönhausen. Die Ausreise in westliche Staaten ist nur in wenigen Ausnahmefällen gestattet. In Berlin trennt die Berliner Mauer seit mehr als 27 Jahren die Stadt.

Erhebliche Versorgungsengpässe belasten die Menschen allerorten, sogar in der Hauptstadt. Selbst Grundbedarfswaren, erst recht Genussmittel und Industriewaren sind zum Teil am Nachmittag schon ausverkauft. An Dienstleistungen und Reparaturen fehlt es an allen Ecken und Enden: Wartezeiten von 3 bis 6 Monaten für eine Autoreparatur beispielsweise sind an der Tagesordnung.

Warenknappheit: Solche Schlangen, wie hier vor einem Obst- und Gemüsestand in Leipzig, gehörten in der DDR zum Alltag. Foto: Wolfgang Weihs/dpa

Ausgehend von den Reformen des sowjetischen Staats- und Parteichefs Michail Gorbatschows ist das Jahr 1989 eines, das in vielen osteuropäischen Ländern hinter dem „Eisernen Vorhang“ zu tiefgreifenden Veränderungen führt. In Polen verhandeln Regierung und Opposition am Runden Tisch miteinander, in Ungarn wird ein Mehrparteien-System angekündigt.

Tausende flüchteten Monat für Monat aus der DDR in den Westen – und etliche Versuche endeten erfolglos, im Gefängnis, verletzt oder sogar mit dem Tod.