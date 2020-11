Geschichte: Absage für Erinnerungsgang

Oldenburg Der Erinnerungsgang zum Jahrestag der Reichspogromnacht ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt durchführbar. Der Schweigegang, der am 10. November hätte stattfinden sollen, muss abgesagt werden, wie Pastor Jens Teuber mitteilt.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisierten SA-Truppen und Angehörige der SS gewalttätige Übergriffe auf die jüdische Bevölkerung. Hunderte Synagogen wurden in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte zerstört und Wohnungen verwüstet. Seit 1982 werden der jährliche Erinnerungsgang und das Rahmenprogramm von Mitgliedern des Arbeitskreises „Erinnerungsgang“ und einer Oldenburger Schule vorbereitet. In diesem Jahr waren die Berufsbildenden Schulen 3 dafür verantwortlich.

Das Programm ist in die sozialen Medien auf Twitter (@erinnerung2020), Instagram, Youtube und Spotify (@erinnerungsgang 2020)verlegt worden. Ein Blog (blogs.rpi-virtuell.de/erinnerungsgang2020) versammelt die wichtigsten Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler. Auch die bereits geplante und vorbereitete Ausstellung in der Landesbibliothek muss derzeit entfallen. „Die Ergebnisse werden online über unsere Kanäle veröffentlicht“, so Teuber.

Statt dem Erinnerungsgang sind Kranzniederlegungen am Mahnmal an der Peterstraße und im Hof der alten Justizvollzugsanstalt geplant, an der Vertreter des Arbeitskreises, der BBS 3, der Stadt Oldenburg und der jüdischen Gemeinde teilnehmen werden.