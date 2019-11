Oldenburg Ein knappes halbes Jahr nach dem Weggang von Andreas von Seggern erhält das Stadtmuseum einen neuen Leiter. Die politischen Gremien machten am Montagabend den Weg frei für die Bestellung von Steffen Wiegmann. Der 39-Jährige soll das Haus von Mitte Dezember an führen, erfuhr die NWZ. Der promovierte Historiker ist derzeit wissenschaftlicher Leiter des Museums Friedland.

Steffen Wiegmann, verheiratet und Vater eines Kindes, hat in Münster und Hamburg Geschichte und Politikwissenschaft studiert und am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien in Osnabrück promoviert.

Die Neubesetzung war nötig geworden, weil Vorgänger von Seggern nach Auseinandersetzungen mit der früheren Amtsleiterin für Museen, Nicole Deufel, das Handtuch geworfen hatte. Der 52-Jährige wurde stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbandes Schlossmuseum Jever.