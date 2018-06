Varel Die Tageszeitung „Der Gemeinnützige“ erschien erstmals am Montag, 13. Juli 1818. Die NWZ blickt wöchentlich in die Vergangenheit zurück und zeigt, was an bestimmten Tagen in ausgewählten Jahren in und um Varel passiert ist:

10. Mai 1828

Vorsicht, Kunde naht – jedenfalls bei den Behörden vor 190 Jahren. So mahnte „Der Gemeinnützige“ am 10. Mai 1828: Die amtliche Bekanntmachung, daß nur der Mittwochen zu mündlichen Vorfragen, Acten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ec. bestimmt sey, scheint ganz in Vergessenheit gerathen zu seyn, indem täglich und fast stündlich Leute sich einfinden, die nichts weniger, als dringende Angelegenheiten vorbringen. Mit solchen beständigen Störungen kann aber ein ordentlicher Geschäftsgang nicht bestehen und wird daher die obige Bekanntmachung hierdurch in Erinnerung gebracht, jedoch, zur noch größeren Bequemlichkeit des Publicums, mit der Erweiterung, daß in Zukunft auch am Sonnabend das Amt zu mündlichen Anträgen geöffnet seyn soll. Dagegen wird an anderen Tagen, als Mittwochen und Sonnabend, von 9 Uhr Morgens an, ohne alle Rücksicht nur in eiligen Sachen, Gehör gegeben werden.

7. Juni 1899

Während Osterfeuer heute nur unter strenger Auflage erlaubt sind, gehörte einst der Moorbrand zum jährlichen Ereignis, wie „Der Gemeinnützige“ am 7. Juni 1899 meldete: Glühheißer Brodem schwängert seit heute Morgen die Luft. Der Himmel ist fahl, bleigrau, mit einem Stich ins Röthliche, die Sonne erscheint als mattgelbe Scheibe hinter einem dichten Schleier, unangenehme, dumpfdrückende Schwüle herrscht im Freien ebenso wie im Zimmer, so daß man nur schwer zu athmen vermag. Es ist die Zeit des alljährlichen Moorbrennens. Mit Rücksicht darauf, daß dies ein Existenzbedürfniß für die Moorbewohner ist, ertragen die Städter wohl die damit verbundene schwere Belästigung. Ist es doch nur eine kurze Spanne Zeit, während welcher das Moorbrennen beendet sein muß.

10. Juni 1938

Vor Giftschlangen in der Friesischen Wehde warnte „Der Gemeinnützige“ am 10. Juni 1938: Leider werden auch in unserer Gegend alljährlich noch Personen von Kreuzottern gebissen, so z. B. auch dieser Tage in der Umgebung von Bentstreek ein Mann bei der Ausführung von Moorarbeiten. Nach Auftrennen der Wunde nahm man sogleich ärztliche Hilfe in Anspruch, wodurch schlimmere Folgen vermieden wurden. Der Vorfall zeigt, daß besonders beim Niederlassen auf den Boden Vorsicht geboten ist. Kreuzottern lassen sich allerdings leicht verscheuchen und beißen meistens erst dann, wenn sie in Bedrängnis geraten. Die Vermehrung der Giftschlangen ist übrigens groß. Sie werfen im Verlaufe des Sommers mehrfach Junge, und zwar durchschnittlich acht bis 12 Stück. Beim Auftrennen einer getöteten Kreuzotter entdeckte ein Kolonist sogar dreizehn Nachkommen. Kreuzottern haben bekanntlich ein überaus zähes Leben. Um eine weitere Vermehrung der heimischen Giftschlangen zu verhindern, dürfte es ratsam erscheinen, für abgelieferte Kreuzottern wieder eine kleine Prämie festzusetzen.

9. Juni 1993

Wer erinnert sich noch an den Protest der Klasse 4a der Grundschule Neuenburg, über die „Der Gemeinnützige“ vor 25 Jahren, am 9. Juni 1993, berichtete? „Es wird viel gemeckert und kritisiert, getan wird jedoch wenig. Das dachten sich auch die Kinder der Klasse 4a der Grundschule Neuenburg. Sie ärgerten sich darüber, daß auf ihrem Schulhof spitzer Kies statt eines weichen Sandbodens liegt. Viele Kinder seien schon von den Spielgeräten gefallen und hätten sich die Arme und Beine aufgescheuert. Und das wollten sie jetzt nicht länger hinnehmen. Doch was tun gegen diesen Mißstand, überlegten die Kinder und ließen nicht lange auf die Antwort warten. Sie griffen in der großen Pause zum Telefonhörer und riefen ihren Bürgermeister Willi Evers an.

Der erkannte sofort den Ernst der Situation und lud eine Abordnung von sechs Schülern

prompt zu sich nach Hause ein. Dort übergaben die Kinder ihm dann einen Brief mit ihren Wünschen sowie eine Unterschriftenliste, auf der die gesamte Klasse 4a ihren Protest gegen den jetzigen Zustand äußerte. Sie seien sogar bereit, das gesamte Vermögen aus der Klassenkasse dafür zu spenden, um eine Änderung herbeizuführen. … „Wir möchten, daß die Kinder, die jetzt

eingeschult werden, einen besseren Schulhof haben als wir“ dachten sie vor allem an die nachfolgenden Schüler. Bürgermeister Willi Evers hatten sie sofort auf ihrer Seite. Beeindruckt von dem Engagement der Protestler sagte er ihnen Unterstützung zu. Doch leider konnte auch der Bürgermeister bei der Verwaltung nicht für die Durchsetzung der Wünsche der Kinder sorgen.

Hauptamtsleiter Bernd Hoinke setzte sich zwar sofort mit der Schulleitung der Grundschule in Verbindung, die jedoch erklärte, daß ein Sandboden sehr unglücklich sei. Dieser verdichte und ver

härte sich, so daß die Verletzungsgefahr bei einem derartigen Untergrund wesentlich höher sei.“