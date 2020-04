Chronisch Kranke: Vermiedene Arztbesuche können gefährlich werden

Vechta Die aktuelle Covid 19-Pandemie hat für viele Diabetes- und Herz-/Kreislauf-Patienten nicht nur wegen der für die erhöhten Infektionsgefahr negative Auswirkungen. Einerseits bleiben derzeit vielerorts Diabetespraxen- und Abteilungen geschlossen. Zudem vermeiden viele Betroffene aus Furcht vor einer Corona-Infektion selbst bei bedrohlichen Symptomen einen eigentlich dringend erforderlichen Check beim Arzt oder im Krankenhaus, berichtet die Deutsche Diabetes Gesellschaft: „Durch die Umstellung in der Klinischen Versorgung zugunsten infektiologischer Maßnahmen droht in Deutschland eine gefährliche Unterversorgung von chronisch Erkrankten und Personen mit akuten Beschwerden.“

Schon jetzt zeige sich, dass zahlreiche Patienten in jüngster Zeit auf Vorsorge- und Behandlungstermine verzichtet haben. Als Folge sei es bei Diabetikern vermehrt zu starken Unterzuckerungen und mitunter lebensbedrohlichen Ketoazidosen gekommen. Ohnehin zählen Menschen mit Diabetes und Folgeproblemen wie Nieren oder Herz/Kreislauferkrankungen zur Risikogruppe für einen einen besonders schweren Verkauf einer Covid 19-Infektion. Wegen ihrer geschwächten Immunabwehr leben sie darüber hinaus mit einer erhöhten Infektionsgefahr und erschwerten Bedingungen für eine Erholung von der Erkrankung.

Alle drei Monate zum Arzt

„Zum Schutz vor einer Entgleisung des Stoffwechsels sollten Diabetiker mindestens alle drei Monate von einem mit der Erkrankung vertrauten Arzt untersucht werden. In vielen Fällen zeigt sich, dass die Medikation angepasst werden muss.“ Die Fachärztin für Innere Medizin und Inhaberin einer diabetologischer Schwerpunktpraxis in Vechta, Dr. Silke Otto-Hagemann, behandelt derzeit viele Patienten, denen es wegen unterbliebener Kontrollen und Therapieanpassungen sehr schlecht geht. „Einige hätten längst ins Krankenhaus gehört, weil sie offensichtlich einen leichten Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben und nicht behandelt worden sind.“ Die Zuckererkrankung oder diabetesbedingte Schädigungen zum Beispiel der Nieren oder Augen haben sich in der Zeit ohne eine qualifizierte Behandlung oft weiter verschlimmert.

Herzinfarkt vermeiden

Diabetiker sollten sich auch in Zeiten von Corona bewusst sein, dass ihre Erkrankung ohne eine fachgerechte Therapie schnell nicht selten sogar einen lebensgefährlichen Verlauf nehmen kann. Mögliche Diabetesfolgen wie ein Herzinfarkt oder Schlaganfall zählen nach Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den häufigsten Todesursachen in westlichen Industrieländern. Bei verdächtigen Symptomen müsse stets sichergestellt sein, dass die nötigen medizinischen Interventionen erfolgen können. „Die Gefahr für bleibende Schäden oder einen tödlichen Verlauf ist bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall für jeden Betroffenen sehr groß. Bei Corona besteht dieses Risiko vor allem für eine deutlich kleinere Gruppe von Risikopatienten“, betont Dr. Silke Otto-Hagemann. Daher müsse es flächendeckend ausreichend Kapazitäten für Notfall-Patienten geben, die nicht wegen einer Covid 19-Infektion im Krankenhaus sind..