Cloppenburg „Ich bin mit Anlauf in die Bulimie“, sagt Christina Götting über sich selbst. Die 32-Jährige hat seit ihrer Jugend mit der Krankheit zu kämpfen und dachte, als sie ihren persönlichen Tiefpunkt erreicht hatte, dass sie die nächsten Tage nicht überleben wird. Heute geht es der jungen Frau besser, sie hat ihr Leben dank einer Therapie in den Griff bekommen und will Menschen, die ähnliche Probleme haben, helfen.

Zurück ins geregelte Leben

Im Gespräch mit der NWZ hat die 32-Jährige geschildert, warum sie mit Bulimie und Magersucht zu kämpfen hatte (NWZ berichtete). Im abschließenden Teil ihrer Geschichte berichtet die 32-Jährige, wie sie es geschafft hat, in ein geregeltes Leben zurückzufinden.

Ein kurzer Blick zurück: Bereits als Teenager entwickelte Christina Götting eine Essstörung. Nachdem sie mehrere Male zusammengebrochen war, erhielt sie mit 15 Jahren die Diagnose: Bulimie und Magersucht – doch sie bekam die Krankheit einigermaßen in den Griff – einige Jahre ging es ihr vergleichsweise gut.

Völlig aus der Bahn

Die Trennung von ihrem Mann und ein Arbeitsplatzwechsel haben sie dann aber völlig aus der Bahn geworfen. Zu Beginn des Jahres 2017 war ihr klar, dass sie ohne professionelle Hilfe kein normales Leben mehr führen kann.

„Ich saß, nachdem ich mich wieder einmal übergeben hatte, vor der Toilette und habe gedacht, dass ich, wenn ich so weitermache, die nächsten Tage nicht überleben werde“, beschreibt Christina Götting ihre damalige Situation. „Ich habe meinen ganzen Mut gefasst und bin zu meinem Hausarzt gegangen, dem ich von meinen Problemen, dem täglichen Erbrechen, dem Stress und der Tauer über die kaputte Beziehung erzählt habe.“

Beste Entscheidung des Lebens

Diese Entscheidung sei eine der besten in ihrem Leben gewesen. Der Arzt habe eine Psychotherapeutin hinzugezogen. „Die hat mir meine Situation erklärt und mir einen stationären Klinikaufenthalt empfohlen“, erinnert sich Christina Götting.

Weil ihr Fall besonders schwer war, kam sie nach kurzer Zeit mit dem Status einer Akutpatientin in eine Klinik nach Bad Pyrmont. „Da habe ich eine Verhaltenstherapie begonnen“, erklärt die 32 Jährige.

Dabei sei es vor allem darum gegangen, sich mit den anderen Patienten auszutauschen und über Gespräche die eigene Vergangenheit zu reflektieren, darüber hinaus habe es auch ein Training der sozialen Fähigkeiten gegeben, beschreibt Christina Götting die Therapie. „Damals habe ich zum ersten Mal mit anderen Menschen offen und ehrlich über meine Probleme gesprochen.“ Eine besondere Stütze sei ihr Sabine, eine andere Teilnehmerin, gewesen. Die beiden hätten viele Parallelen zueinander entdeckt und sich stets gegenseitig bestärkt.

Die Angst vor Konflikten

„Ich habe erkannt, dass ich meine Probleme und auch meine Wünsche nie gegenüber meinen Mitmenschen geäußert habe, weil ich Angst vor Konflikten hatte.“ Ausgehend von dieser Erkenntnis habe sie sich gefragt, was genau ihr Angst mache, wie sie Gefühle wahrnehme und wie ihre zwischenmenschlichen Beziehungen aussehen.

Aus der anfänglichen Suche nach dem Warum sei etwas ganz anderes erwachsen: „Ich brauche heute keinen Grund, mit dem ich meine Probleme erkläre. Mich interessiert nur noch wie mein Leben besser werden kann“, hat Christina Götting für sich herausgefunden.

Beziehung zur Familie

Die wichtigste Stellschraube für das bessere Leben sei die Beziehung zu ihrer Familie gewesen. „Ich habe mich geöffnet und war zum ersten Mal wirklich bereit, die Hilfe, die mir meine Eltern, mein Bruder und meine Schwester angeboten haben, anzunehmen.“ Das habe vor allem besser geklappt, weil sie zeigen konnte, welche Bedürfnisse sie hatte. „Niemand kann meine Gedanken lesen, ich musste sagen, was mir hilft und was mich stört.“

Auch die Beziehung zu ihrem Neffen Theo und ihrer Nichte Greta habe sich grundlegend verbessert. „Ich habe mich intensiver mit den beiden auseinandergesetzt als vorher. Ich bin froh, dass sie da sind, denn für sie lohnt es sich, den Kampf gegen die Bulimie aufzunehmen“, berichtet die 32-Jährige.

Trampolin springen

„Ich bin froh, dass meine Familie hinter mir steht. Vor allem Theo und Greta geben mir Kraft, mein Leben zu gestalten. Ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Lust habe“, beschreibt Christina Götting. „Wenn mir der Sinn danach steht, springe ich zum Beispiel Trampolin. Außerdem will ich viel reisen, es gibt so viel zu entdecken“, erklärt sie.

Eine weitere sprichwörtliche Schraube, an der sie drehen will, ist ihr Job. „Langfristig möchte ich in den sozialen Bereich wechseln“, sagt die Betriebswirtin. „Mir ist wichtig, anderen Menschen zu helfen, mich nützlich zu machen, vielleicht im pädagogischen Bereich oder in der Gesundheitsbranche.“

Angst vor dem Rückfall

Angst vor einem Rückfall hat sie aber immer noch. „Wenn ich merke, dass ich unruhig werde, gehe ich lange spazieren, höre dabei Musik oder schreibe auf, was mich bewegt“, beschreibt sie. Am wichtigsten sei jedoch, immer offen zu sein und sich anderen anzuvertrauen.

„Außerdem muss man sich so annehmen wie man ist“, sagt sie. Christina Göttings Lebensmotto „Love yourself (englisch: hab dich lieb), denn du bist es wert“ steht auf ihrem Badezimmerspiegel und erinnert sie jeden Tag daran, für wen sie wirklich kämpft – für sich selbst.