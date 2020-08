Coronavirus: So funktioniert der PCR-Test

Oldenburg Das Corona-Virus wurde erstmals Mitte der sechziger Jahre entdeckt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) ist SARS-CoV-2 eines von sieben verwandten humanpathogenen Viren-Varianten. Neben Menschen können sich auch verschiedene Tierarten mit dem Virus infizieren. Die Übertragung erfolgt in erster Linie über virushaltige Flüssigkeitspartikel. die beim Ausatmen, Sprechen, Husten oder Niesen als Aerosole abgegeben werden. Anzeichen für eine COVID 19-Infektion sind vor allem grippeähnliche Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen und Atemprobleme. Dazu kann eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinns kommen.

Die Erkrankung ist bei einem milden Verlauf meistens nach zehn bis 14 Tagen überstanden. Bei vielen Betroffenen dauert es aber deutlich länger, bis sie ihre volle Leistungsfähigkeit wiedererlangt haben. Ob und wie sich eine Infektion mit SARS-CoV-2 bemerkbar macht, ist sehr unterschiedlich. Insbesondere bei jungen, körperlich gesunden Menschen verläuft sie oft komplett oder weitgehend beschwerdefrei.

Inkubationszeit variiert

Dessen ungeachtet können die Betroffenen den Erreger weiterverbreiten. Die Inkubationszeit von der Ansteckung bis zum Auftreten erster Beschwerden beziffert das RKI auf durchschnittlich fünf bis sechs Tage. Sie kann aber auch kürzer sein oder bis zu 14 Tage betragen. Ab dem Beginn der Symptome müssen Betroffene damit rechnen, dass sie noch für neun bis zehn Tage infektiös sind.

Die in Deutschland deutlich erhöhte Anzahl der Corona-Testungen führt zwar dazu, dass immer mehr Infizierte entdeckt werden. „Man muss aber immer noch von einer hohen Dunkelziffer ausgehen“, betont Priv.-Doz. Dr. Gunnar Brandhorst, Ärztlicher Leiter des Medizinischen Labors Oldenburg, das PCR-Tests für rund 250 niedergelassene Arztpraxen aus der umliegenden Region durchführt.Wie viele Corona-Infektionen unerkannt bleiben, könne niemand mit Sicherheit sagen.

Die Trefferquote mit positiven Befunden liegt in dem Oldenburger Labor derzeit zwischen null und drei Prozent. „Wir führen derzeit rund 300 Tests pro Tag durch“, berichtet Dr. Brandhorst. Bei einem Großteil der Neuinfizierten handelt es sich aktuell um Reiserückkehrer: „Heute war der Test bei einer dreiköpfigen Familie positiv, die aus dem Urlaub zurückgekommen ist.“

Antikörpertest Nachweis für eine überstandene Corona-Infektion

Abstrich aus dem Rachen

Der Nachweis von SARS-CoV-2 erfolgt über einen Abstrich aus dem tiefen Mund-, Nasen- oder Rachenraum. Das dafür verwendete Wattestäbchen wird beim Hausarzt, im Krankenhaus oder in einem Testzentrum in einem sicher verschlossenen Röhrchen versorgt und mit den Daten der Testperson an ein Labor geschickt. Dort wird die virenhaltige Flüssigkeit aus dem Wattestäbchen gelöst, so dass diese für die weitere Untersuchung genutzt werden kann.

Mit einer Polymerase-Kettenreaktion (PCR) kann dabei das Erbgut des Virus im Labor nachgewiesen werden. Die dafür eingesetzten technischen Geräte vervielfältigen in mehreren Zyklen das genetische Material der Probe. Anschließend ist durch den Einsatz fluoreszierender Stoffe der Virennachweis möglich.