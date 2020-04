Coronavirus & Rauchen: Gesundheit rückt ins Bewusstsein

Oldenburg Fachgesellschaften aus verschiedenen medizinischen Disziplinen verweisen darauf, dass zahlreiche schwere Erkrankungen zumindest zu einem großen Teil durch eine ungesunde Lebensweise entstehen. Die lange Liste der so genannten Zivilisationskrankheiten reicht von Adipositas und einem Diabetes Typ 2 sowie Leber- und Nierenschäden bis hin zu Herz-/Kreislauferkrankungen und Schädigungen der Lunge durch Nikotinkonsum.

Auch das Krebsrisiko wird zum Beispiel durch langjähriges Rauchen und/oder einer zu üppigen Ernährung erhöht. Ein erworbenes gesundheitliches Problem baut sich oft weitgehend unbeachtet über Jahre auf, bevor sich der Betroffene mit möglichen negativen Auswirkungen beschäftigt. Häufig geschieht das erst, wenn sich eine Folgeerkrankung einstellt, die ein „weiter so“ unmöglich macht.

In Zeiten von Corona sollten vor allem Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen gefährlichen Verlauf der Viruserkrankung ihre Gewohnheiten hinterfragen und streng auf die Einhaltung der Schutzregeln achten. Tatsächlich ist die Gesundheit derzeit für viele Menschen das Thema Nummer 1, berichtet Dr. Regina Prenzel, Direktorin der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Gastroenterologie im Pius-Hospital Oldenburg: „Das bietet auch die Chance darüber nachzudenken, was im Leben gut tut und wirklich wichtig ist.“

Risiko für Raucher erhöht

Aus Sicht der Lungenheilkunde verweist die Fachärztin für Pneumologie hier insbesondere auf das Rauchen. Wer sich mit einer vorgeschädigten Lunge mit dem Corona-Virus infiziert, müsse mit einem erhöhten Risiko für einen besonders schweren Krankheitsverlauf rechnen.

Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) spricht zudem vieles dafür, dass Raucher mit einer erhöhten Infektionsgefahr leben. Als Grund nennt DGP-Präsident Prof. Dr. Michael Pfeifer, dass die Abwehrkräfte des Bronchialsystems bei Rauchern nur eingeschränkt funktionieren. So sorgen die im Tabakrauch enthaltenen Schadstoffe dafür, dass die Filterwirkung der Flimmerhärchen in der Atemschleimhaut außer Kraft gesetzt wird, wodurch dann der natürliche Selbstreinigungsmechanismus in den Bronchien gestört wird.

Positive Auswirkungen

Potenziell krank machende Viren und Bakterien haben es somit leichter, in die Lunge einzudringen. Dass dies auch für das Coronavirus gilt, sei zwar noch nicht nachgewiesen. Ein entsprechender Mechanismus sei aber bei anderen Viren aus dem klinischen Alltag bekannt. Prof. Pfeifer empfiehlt, die aktuelle Corona-Pandemie zum Anlass zu nehmen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ein Rauchverzicht habe auch ohne die durch das Covid 19-Virus verursachten Risiken bereits kurzfristig positive Auswirkungen auf die Gesundheit.

Mit einem konsequenten Nein zu Zigaretten könne man nicht nur ein Plus an Lebensqualität gewinnen und die Gefahr für zahlreiche Folgeerkrankungen verringern. Dadurch lasse sich vermutlich auch das Risiko für eine Corona-Erkrankung und einen lebensbedrohlichen Verlauf beeinflussen.