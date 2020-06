Divertikulitis: Problemmacher in der Darmwand

Oldenburg Medizinische Fachgesellschaften gehen davon aus, dass in Deutschland rund 14 Millionen Menschen mit sogenannten Divertikeln leben. Diese Ausstülpungen in der Darmwand sind in den meisten Fällen unbedenklich und verursachen keine Beschwerden. Sie entstehen infolge einer mit dem Alter zunehmenden Bindegewebsschwäche, die zugleich mit einer verringerten Elastizität des Gewebes verbunden ist. Warum und in welchem Ausmaß es zu der Erschlaffung des Bindegewebes kommt, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend geklärt.

Sicher ist, dass hier neben der genetischen Disposition auch der Lebensstil eine wichtige Rolle spielt. So führt eine langjährige ballaststoffarme Ernährung oft zu einem besonders harten Stuhl und zur Verstopfung. Der damit beim Stuhlgang verbundene erhöhte Innendruck im Darm begünstigt neben der Bindegewebsschwäche die Außenwölbung der Darmschleimhaut – und damit auch die Bildung von Ausstülpungen. In den Divertikeln verbliebene Stuhlreste können dann eine Entzündung auslösen.

Operation Entzündete Ausstülpungen werden entfernt

Jüngere selten betroffen

Divertikel entstehen meistens in der zweiten Lebenshälfte. Frauen und Männer über 80 Jahre sind zu mehr als 65 Prozent betroffen. In der Gruppe der 45- bis 60-Jährigen wird der Anteil auf etwa 30 Prozent geschätzt. Deutlich jüngere Menschen sind nur in seltenen Ausnahmefällen betroffen. Divertikel bleiben zumeist Symptom-frei und unbemerkt. Sie müssen dann auch nicht behandelt werden.

Bei bis zu 25 Prozent der Betroffenen kommt es allerdings früher oder später zu einer Divertikel-Entzündung, die medizinisch als Divertikulitis bezeichnet wird. Bei einem milden Verlauf sind nur die Ausstülpungen in der Darmwand betroffen. Als medizinische Intervention reicht meistens eine ambulante Behandlung mit oder ohne Antibiotika unter hausärztlicher Kontrolle aus. In schweren Fällen kann ein kurzer stationärer Krankenhausaufenthalt nötig sein. Bei zum Glück seltenen Komplikationen kann sich die Entzündung bis hin in das Bauchfell und in den Bauchraum ausdehnen, berichtet Dr.. Jens Kühne, Leitender Arzt der Abteilung für Gastroenterologie in der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Gastroenterologie im Pius-Hospital Oldenburg: „Das sind dann häufig akute lebensbedrohliche Notfälle, die einen unverzüglichen chirurgischen Eingriff erforderlich machen.“

OP muss gut begründet sein

Fieber und Blähungen

Divertikel bilden sich mit Ausnahme des Rektums zu rund 90 Prozent im unteren Bereich des Dickdarms. Eine Entzündung der Ausstülpung macht sich vor allem durch einen gleichbleibend dumpfen Schmerz zumeist im linken Unterbauch bemerkbar. Darüber hinaus können sich Abgeschlagenheit und Fieber sowie Blähungen und Probleme beim Stuhlgang wie Verstopfungen bzw. Durchfall einstellen. Entsprechende Beschwerden sollten umgehend von einem geeigneten Arzt abgeklärt werden, betont Dr. Kühne: „Wenn eine Divertikulitis nicht rechtzeitig behandelt wird, kann der entzündete Bereich durchbrechen.“ Neben einem Abszess und einer Entzündung des Bauchfells kann es als Folge auch zu einem Darmverschluss kommen.