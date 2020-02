Oldenburg Bei einem Lipödem handelt es sich um eine chronisch schmerzhafte Fettverteilungsstörung, die den Alltag beeinträchtigt. Die symetrische Form der Erkrankung kann die Hüften, den Po, die Arme und die Beine betreffen. Lipödeme sind von einer unnatürlich großen Vermehrung von Fettzellen in den jeweiligen Arealen gekennzeichnet. Die betroffenen Körperteile weisen im Vergleich zu dem zumeist schlanken Oberkörper eine deutliche Umfangsvermehrung auf.

Viele betroffene Frauen leiden unter Schmerzen. Zudem empfinden sie das Lipödem als unangenehm und unansehnlich. Das äußere Erscheinungsbild allein sagt allerdings nichts über das Beschwerdebild aus. Ein Lipödem kann bereits in einem frühen Stadium, in dem nur wenig von der Erkrankung zu sehen ist, unerträgliche Schmerzen und Spannungsgefühle in den betroffenen Armen und Beinen verursachen.

Fast jede zehnte Frau

„Zu den körperlichen Problemen kommt ein hoher psychischer Leidensdruck hinzu. Viele Betroffene mögen sich nicht mehr im Spiegel anschauen und ziehen sich immer mehr aus ihren sozialen Verbindungen zurück“, berichtet Dr. Zaher Jandali, Chefarzt der Klinik für Plastische, Ästhetische Rekonstruktive und Handchirurgie im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Fachgesellschaften gehen davon aus, dass fast jede zehnte Frau in Deutschland betroffen ist. Viele nehmen das Lipödem-Problem lange Zeit oder dauerhaft hin, ohne ärztliche Hilfe zu suchen.

Warum und wie ein Lipödem entsteht, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Sicher ist, dass es eine familiäre Disposition gibt. Die Erkrankung kann, muss aber nicht fortschreitend verlaufen. Sie tritt schubartig auf und kann in Folge von Veränderungen des weiblichen Hormonhaushalts ausgelöst bzw. verschlimmert werden, erklärt Dr. Jandali: „Die Schübe treten vor allem in jungen oder mittleren Jahren mit der Pubertät, der Schwangerschaft oder den Wechseljahren auf.“

Lipödem-Operation „Alles fühlt sich plötzlich viel leichter an“

Abgesehen von den optisch sichtbaren Auswirkungen kann die als Lipohypertrophie bezeichnete Vorstufe des Lipödems weitgehend symptomfrei bleiben. Sobald die Erkrankung zu Schmerzen sowie körperlichen oder psychischen Beschwerden führt, sollte eine qualifizierte Diagnose und Behandlung erfolgen. Ziel ist eine Linderung der Schmerzen sowie eine Verbesserung der Beweglichkeit und des äußeren Erscheinungsbilds.

Regelmäßig bewegen

In den meisten Fällen erfolgt zunächst eine konservative Behandlung, die vor allem das Tragen von Kompressionsstrümpfen und – wenn zudem ein Ödem festgestellt wird – zusätzlich auch Lymphdrainage umfasst. Unterstützend sollten sich die Patientinnen regelmäßig bewegen und auf eine ausgewogene Ernährung achten.

Wenn die konservative Therapie nicht den gewünschten Erfolg bringt, kann eine Operation sinnvoll sein, bei der die überschüssigen Fettareale abgesaugt werden, betont Dr. Jandali: „Auch weil die OP aufwendig und nicht frei von Risiken ist, muss die Entscheidung in jedem Einzelfall sehr sorgfältig geprüft und gemeinsam mit der Patientin getroffen werden.“