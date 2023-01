Influenza-Auswirkungen: Volle Impf-Wirkung nach zwei Wochen

Lohne „Wir arbeiten seit Wochen am Limit. Allein in unserer Praxis melden sich pro Tag bis zu 50 Patienten mit schweren Erkältungs- und Grippesymptomen.“ Der Hausarzt Dr. Stefan Krafeld kann sich an keine Influenzawelle erinnern, die so stark wie in dieser Saison war. Mitunter könne man etwa mit Tipps zur Beschwerdelinderung schon mit einer telefonischen Beratung helfen. Wenn das nicht ausreicht, sollte durch einen Anruf bei der Praxis oder per Mailkontakt ein persönlicher Termin mit dem Hausarzt vereinbart werden.

Die Wartezeiten halten sich für Influenza-geplagte Patienten normalerweise in Grenzen, sind angesichts der derzeit ungewöhnlich hohen Infektionszahlen in vielen Hausarztpraxen aber länger als sonst. Falls die telefonische Kontaktaufnahme nicht gelingt, sollte man sich auch mithilfe des Internets um einen Termin bemühen.

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, haben viele Praxen spezielle Sprechstunden sowie gesonderte Räumlichkeiten für Atemwegspatienten eingerichtet. Eine Impfung gegen herkömmliche Erkältungsviren ist nicht möglich, weil sich diese Viren fortwährend verändern. Gegen die vier gängigen Grippevirentypen wird dagegen jedes Jahr aufs Neue ein sehr gut wirksamer Impfschutz entwickelt. Nach einer Impfung, brauche es etwa zwei Wochen, bis ein ausreichender Schutz besteht.