Nordenham 35 Aussteller präsentieren sich an diesem Wochenende in der Stadthalle Friedeburg bei der siebten Auflage der Nordenhamer Gesundheitsmesse. Einmal mehr richten der Hörgeräteakustiker Lutz Brandes und der Apotheker Norbert Schulze die Veranstaltung aus. Die Organisation hat der Verein Nordenham Marketing & Touristik (NMT) übernommen. Die Verkaufs- und Informationsmesse ist am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Die Aussteller decken ein breites Spektrum ab, das vom Apotheker bis zur Zahnarztpraxis reicht und keineswegs auf die klassische Schulmedizin beschränkt ist. Die Aussteller laden ein, an verschiedenen Gesundheitschecks teilzunehmen. Zum Rahmenprogramm gehört eine Tombola. Wer daran teilnehmen und etwas gewinnen will, sollte sich einen Bummelpass besorgen und diesen von mindestens 20 Ausstellern abstempeln lassen.

Das Vortragsprogramm ist nach den Worten der NMT-Geschäftsführerin Ilona Tetzlaff so umfangreich wie nie zuvor. Die City-Managerin freut sich, dass auch die Helios-Klinik wieder mit zahlreichen Referenten vertreten ist.

• Vorträge am Samstag

10.30 Uhr, Bodywork: Heike und Thorsten Plümer zum Thema „Gesund, fit und vital durch Zelltraining“

11 Uhr, Helios-Klinik: Dr. Andreas Prietze zum Thema moderne Behandlungsmethoden in der Gynäkologie

11.30 Uhr: Mission Lebenshaus: Karin Waschkuhn und Anke Remmers berichten über das Kinder- und Jugendhospiz in Wilhelmshaven , wo ein Ort für die Geschwister von erkrankten Kindern entstehen soll.

12 Uhr, Helios-Klinik: Dr. Andreas Reents berichtet über die moderne Behandlung des Vorhofflimmerns.

12.30 Uhr, Naturheilpraxis Mario Heien: Mario Heien zum Thema „Kinder in der Naturheilpraxis“

13 Uhr, Helios-Klinik: Dr. Florian Jelschen zum Thema „Was passiert, wenn ich schlafe? – Keine Angst vor der Narkose“

13.30 Uhr, Bemer Partner: Tina Kirsch zum Thema „Physikalische Gefäßtherapie: „Gesundheit schützen – Heilung unterstützen“.

14 Uhr, Helios-Klinik: Pflegedienstleiterin Anke Bessel zum Thema „Hilfen vor, während und nach dem Krankenhausaufenthalt“

14.30 Uhr, Ökotrophologin Heike Meyer zum Thema „Der Säure-Basen-Haushalt“.

15 Uhr, Zahnarztpraxis Uerlich: Tina Siewert zum Thema „Wurzelkanalbehandlung mit dem Mikroskop“

15.30 Uhr, Institut für alternative Anwendungen: Gesa Lüdeling zum Thema „Was die Zehen erzählen“

• Vorträge am Sonntag

11 Uhr, Frauke Hobby zum Thema „Artgerechte und gesunde Ernährung für Hunde und Katzen“

11.30 Uhr, Institut für alternative Anwendungen: Gesa Lüdeling zum Thema „Stress durch Wasseradern und Elektrosmog“

12 Uhr, Mission Lebenshaus: Irene Müller und Maria Bohndick zum Thema „Unter einem Dach: ambulante und stationäre Hospizarbeit“.

12.30 Uhr, Naturheilpraxis Mario Heien: Mario Heien zum Thema Osteopathie

13 Uhr, Helios-Klinik: Anke Bessel-Dietrich zum Thema „Druckgeschwüre und chronische Wunden müssen nicht sein“.

13.30 Uhr, Bodywork: Heike Plümer und Thorsten Plümer zum Thema „Gesund, fit und vital durch Zelltraining“.

14 Uhr, Helios-Klinik: Dr. Daniel Mardi zum Thema Palliativmedizin

14.30 Uhr, Johanniter: Tina Wessels und Meike Dierksen zum Thema „Selbstbestimmt alt werden“

15 Uhr, Zahnarztpraxis Uerlich: Jan Jesußek zum Thema „Implantate – das Fundament für Kronen, Brücken und Zahnersatz“

15.30, Vitametik & Wellnesspraxis „Dein Moment“: Martina Klingbeil zum Thema „Vitametik“

