Harald Zimmermann und Petra Hilscher bei der Blutspende-Aktion. BILD: Freya Adameck

Heute weitere Spenden möglich

Harald Zimmermann hat am vergangenen Dienstag in der Stadthalle Friedeburg zum 125. Mal Blut gespendet. Der Nordenhamer ist 66 Jahre alt.

Freiwillige Spender haben an diesem Donnerstag, 11. Januar, die Möglichkeit, vormittags zwischen 10 und 12 Uhr sowie nachmittags von 14 bis 18 Uhr in der Stadthalle Friedeburg (Oldenburger Straße 3) beim Roten Kreuz Blut zu spenden. Der Personalausweis muss mitgebracht werden. Eine Spende dauert etwa 30 Minuten. Danach kann man sich am Büfett stärken.

Erstspender sollten zwischen 18 und 60 Jahren alt sein. Bis zum Alter von 71 Jahren kann man spenden. Außerdem sollte das Körpergewicht 50 Kilogramm nicht unterschreiten.

Viel trinken – das ist am Tag der Spende wichtig. Ratsam ist, mindestens 1,5 Liter Wasser zu sich zu nehmen. Nach der Spende sollte man alles ruhig angehen lassen.

Eine Ehrenurkunde und einen Anstecker erhält man jeweils nach der dritten, sechsten und zehnten Spende.