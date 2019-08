Nordenham Die Angst, im Beruf zu versagen – diese Angst hat Peter aus Nordenham (Name von der Redaktion geändert) krank gemacht. „Ich bin nachts immer wieder aufgewacht, habe dann meine Gedanken aufgeschrieben, was ich bei der Arbeit vergessen haben könnte. Morgens stellte sich jedoch heraus: Das waren nur böse Träume, die mich wach gemacht haben.“

Angst vor der Arbeit

Der heute 73-Jährige fühlte sich von seiner Angst vor der Arbeit lediglich während der psychosomatischen Behandlung in einer Klinik befreit. Mit 61 Jahren musste er vorzeitig in Rente gehen. Doch damit war das Problem nicht erledigt – obwohl Peter nun nicht mehr bei der Arbeit versagen konnte.

Neue willkommen Referenten (auch Ärzte und Apotheker) werden von der Selbsthilfegruppe eingeladen, um über Krankheitsbilder und Begleiterscheinungen zu informieren. Daraus ergeben sich auch Anregungen für die Gruppenarbeit. An den schönen Dingen des Lebens wieder Freude gewinnen – auch dazu möchte die Gruppe beitragen (zum Beispiel durch Spieleabende, Spaziergänge, Tagesfahrten, Grillen). Die wichtigsten Regeln der Gruppe sind: Schweigepflicht (nichts darf nach außen gelangen). Jedes Mitglied wird ernst genommen. Die Teilnehmer reden über sich und ihre Gefühle. Störungen haben Vorrang. Bei aktuellen Problemen wird auf die Nöte der jeweiligen Person eingegangen. Kontakte und weitere Informationen sind erhältlich unter Telefon 04731/269895. Der Gruppe gehören zurzeit 16 Personen an. Schon um diese Größe auf acht bis zehn zu reduzieren und somit mehr Gesprächsraum für jeden Teilnehmer zu gewinnen, möchte Leiterin Marion Kallweit eine zweite Gruppe starten. Neuzugänge sind willkommen.

Damit er täglich acht Stunden schlafen kann, bekommt er Medikamente. Eine große Hilfe ist ihm die vor drei Jahren gegründete Nordenhamer Selbsthilfegruppe „Gemeinsam gegen Depression“. Alle 14 Tage finden montags von 19 bis 21 Uhr Treffen in den Räumen der AOK (Marktstraße 10) in Nordenham statt.

„Die Gruppe gibt mir Möglichkeiten, frei zu reden, ohne das jemand sagt: das wird schon wieder“, ist Peter dankbar. „Das hilft, wenn jemand zuhört und versteht, was eine Depression bedeutet.“

Aus einer Not heraus – weil für eine Psychotherapie Wartezeiten von bis zu zwei Jahren in Kauf genommen werden müssen – hat Marion Kallweit vor drei Jahren die Initiative zur Gründung dieser Selbsthilfegruppe ergriffen. Zahlreiche Telefonanrufe haben der 58-Jährigen gezeigt: „Es gibt in Nordenham und Umgebung ganz viele Betroffene – und es werden immer mehr.“ Ganz wichtig sei, so Marion Kallweit, „dass jeder den anderen verstehen kann. Denn einen gebrochenen Arm sieht man, diese Erkrankung sieht man nicht.“

Erfolglose Suche

Seit fünf Jahren nimmt Claudia (Name von der Redaktion geändert) gegen ihre generalisierte Angststörung Tabletten, die sie von einem Neurologen verschrieben bekommen hat. Ihre Suche nach einem Psychologen für eine Verhaltenstherapie verlief erfolglos. Ein halbes Jahr war die 42-Jährige tablettenfrei. Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch und hatte Suizidgedanken. Jetzt, nach 13 Wochen Arbeitsunfähigkeit, ist ihr eine Kur bewilligt worden.

Ohne Tabletten kann sie nicht Auto fahren und nicht alleine einkaufen. Ausgelöst worden ist ihre Angststörung durch einen Vorfall während der Arbeit. Seit dem ersten Treffen der Selbsthilfegruppe vor drei Jahren ist Claudia dabei. „In einer Gesprächsrunde mit Mitmenschen reden – das war damals nicht so meins, aber diese Angst habe ich überwunden.“

In der Nordenhamer Gruppe wird jemand, dem es nicht so gut geht, durch die Gespräche aufgefangen. Zudem gibt es eine Telefonliste und eine WhatsApp-Gruppe ist eingerichtet worden.

Während der Treffen helfen sich überwiegend Erkrankte, die an einer leichten oder einer mittelschweren oder einer schweren Depression leiden. Unter den Teilnehmern sind aber auch Menschen, die an einer Angststörung leiden, verbunden mit Panikattacken.

Raus aus der Isolation

„Im Verwandten- und Bekanntenkreis hat oft keiner Verständnis für unsere Krankheit“, bedauert ein Gruppenmitglied. Ein anderes sagt: „Ich bin eine Belastung für die Familie – jeden Tag.“ Es sei einfach gut, zu hören, dass andere im gleichen Boot sitzen und Vorwürfe von persönlichem Versagen ungerechtfertigt sind. „In dieser Gruppe kommt man aus der Isolation heraus“, sagt ein anderer Teilnehmer.

Die Stigmatisierung in der Gesellschaft, man sei verrückt, müsse überwunden werden. Ein anderes Mitglied der Gruppe bringt das so auf den Punkt: „Wenn du sagst, du bis psychisch krank, will dich keiner haben.“ Voraussetzung für eine Bewältigung der Belastungen sei aber auch: „Ich muss mich selber mit dieser Krankheit akzeptieren. Dann komme ich schon einen ganz großen Schritt weiter.“

Franz (Name von der Redaktion geändert) hatte vor zwei Jahren eine beidseitige Lungenembolie. Nach fünf Tagen aus der Klinik entlassen, bekam er Panikattacken und Angstzustände. Es folgten Aufenthalte in zwei psychiatrischen Kliniken. Viel Selbstvertrauen gewonnen hat der 66-Jährige durch die Hilfe eines ambulanten psychiatrischen Pflegedienstes.

An der Selbsthilfegruppe schätzt er auch, dass hier nicht nur ernsthafter Austausch stattfindet, sondern dass die Teilnehmer auch Freude und Spaß finden. „Das ist ganz wichtig, dass ich wieder lachen kann.“ Ein anderes Gruppenmitglied unterstreicht das: „Wir haben schon viel geweint, aber auch viel gelacht.“

In einem Faltblatt erläutert die Gruppe unter dem Motto „Gemeinsam bewältigen“ – ihr Anliegen mit diesen Fragen und Antworten: „Du hast Angst? Wir auch. / Du hast Panik? Wir auch. / Du hast Depressionen? Wir auch. / Du glaubst, Du bist allein? Wir nicht. / Wir helfen uns und vielleicht auch Dir? Versuche es und stelle Dich Deinem Problem!“

Wer Kontakt zur Gruppe aufnehmen möchte, kann sich einfach unter Telefon 04731/269895 unverbindlich melden. Schweigepflicht gehört zu den wichtigsten Regeln. Nichts darf nach außen gelangen. Und: Jeder Gruppenteilnehmer wird ernst genommen.