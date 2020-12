Behandlung: Frauen haben sehr gute Heilungsprognose

Oldenburg Psychisch stark belastete Frauen haben es während der Schwangerschaft und des Wochenbetts derzeit noch schwerer als sonst. Da die sozialen Kontakte wegen der Corona-Schutzmaßnahmen auf ein Minimum reduziert worden sind, finden keine Kurse zur Geburtsvorbereitung oder Rückbildung statt. Das Gleiche gilt für die meisten Selbsthilfegruppen sowie Fitness- und Sportangebote. Psychiatrische Praxen nehmen vielerorts keine neue Patienten mehr an oder man muss eine lange Wartezeit einkalkulieren.

In der Mutter-Kind-Ambulanz der Karl-Jaspers-Klinik können Frauen mit psychischen Störungen rund um die Geburt in der Regel drei bis sechs Wochen nach der Anmeldung mit einem Termin rechnen, berichtet Katharina Schmidt. Pro Quartal werden rund 120 Frauen in der ambulanten Behandlungs- und Beratungsstelle betreut. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt.

Die Heilungsprognose ist für Frauen mit einer postpartalen Depression sehr gut. Voraussetzung ist, dass die Behandlung frühzeitig beginnt. Eine leichte oder mittelschwere Depression kann nach wenigen Wochen mit einer ambulanten Therapie überwunden sein. Bei einer schweren Depression ist eine längere Behandlung nötig, die mitunter für einige Zeit stationär erfolgt. Die Frauen werden in der Regel wieder völlig gesund.