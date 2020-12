Chronische Wunden: Wenn die Heilung ausbleibt

Oldenburg Chronische Wunden können an sehr unterschiedlichen Stellen des Körpers auftreten und verschiedene Ursachen haben. Nach Angaben von Fachgesellschaften werden Wunden als chronisch bezeichnet, wenn sie trotz einer fachgerechten Versorgung nicht abheilen. Entsprechende Probleme können im Anschluss an eine Operation oder als Folge einer Infektion bzw. eines schlechten Ernährungszustands auftreten. Zudem fördern verschiedene Erkrankungen das Entstehen chronischer Wunden. Dazu zählen vor allem Diabetes, eine auch als Krampfadern bekannte venöse Insuffizienz und Tumore, die sich auf Hautniveau gebildet haben.

Eine aktuelle Erhebung der Forschungsgruppe Primärmedizinische Versorgung in Köln zeigt, dass es in Deutschland im Jahr 2012 fast 900000 Wundpatienten gegeben hat, bei denen der Behandlungszeitraum länger als acht Wochen betragen hat. Somit war 1,1 Prozent der Bevölkerung von einer chronischen Wunde betroffen.

Das Risiko für eine schlecht oder gar nicht heilende Wunde steigt ab dem 60. Lebensjahr deutlich an und ist bei Männern etwas höher als bei Frauen. Das Problem wird in der Regel vom Hausarzt erkannt, der meistens ein fachgerechtes, auf den individuellen Befund ausgerichtetes Wundmanagement durch speziell ausgebildete Fachleute einleitet und kontrolliert. In selteneren Fällen werden wundrelevante Diagnosen von Hautärzten, Gefäß- und Unfallchirurgen sowie nach einer Akut-Behandlung auch im Krankenhaus erstellt.

Großes Fachwissen nötig

Die alltägliche Wundversorgung erfolgt meistens ambulant, in Eigenregie oder mit Hilfe eines Pflegedienstes. Insbesondere bei einem schweren Verlauf und bei Komplikationen kann auch eine Stationäre Behandlung erforderlich sein. Für die Beurteilung, Reinigung und Versorgung einer chronischen Wunde ist weitgehendes Fachwissen nötig. „Bei jedem Patienten ist das Problem anders. Man muss die infrage kommenden Ausgangserkrankungen beurteilen können und den gesamten Menschen im Blick haben“, betont Petra Michelmann, Pflegeexpertin Wunden (ICW)) und Gefäßassistentin im Pius-Hospital Oldenburg. Ein modernes Wundmanagement müsse alltagstauglich für den Patienten sein und ihm eine gute Lebensqualität ermöglichen – im besten Fall inklusive der Perspektive für eine gelungene Wundheilung.

Eine postoperative Wundheilungsstörung liegt vor, wenn auch zwei bis drei Wochen nach der OP keine ausreichende Heilungstendenz erkennbar ist oder sich eine zunächst verschlossene Wunde wieder öffnet. Besonders oft betroffen sind Menschen mit Durchblutungs- und Stoffwechselstörungen oder Herz-/Kreislauferkrankungen.

Gründlich untersuchen

Bei einem entsprechenden Befund muss die Wunde als Erstes gründlich untersucht werden, berichtet Petra Michelmann: „Auf dieser Grundlage kann mit dem Arzt ein Behandlungsplan festgelegt werden, der die Wundheilung unterstützt.“ Dazu gehöre auch, dass im Einvernehmen mit dem Patienten eine optimale Behandlung der Grunderkrankung erfolgt, die mitverantwortlich für die nicht funktionierende Heilung ist.

Auf Basis einer gesicherten Diagnose gehört zum Wundmanagement eine sorgfältige Säuberung der Wunde mit einem Antiseptikum oder einer Kochsalzlösung. Im Fall einer Infektion muss der Patient nach ärztlicher Anordnung zudem mit einem Antibiotikum versorgt werden.