E-Zigaretten: Das Suchtpotenzial ist ähnlich hoch

Oldenburg Neueste Untersuchungen zeigen, dass der Anteil der Raucher bei Jugendlichen in Deutschland rückläufig ist. Während Ende der neunziger Jahre knapp 30 Prozent der zwölf- bis 17-Jährigen zur Zigarette gegriffen haben, beträgt dieser Anteil heute nur noch etwa zehn Prozent. Dafür werden in dieser Altersklasse vermehrt elektronische Inhalationsprodukte wie E-Zigaretten oder als Shishas bezeichnete Wasserpfeifen konsumiert. Schätzungen gehen davon aus, dass 17 Prozent der 16- bis 19-Jährigen bereits E-Zigaretten ausprobiert haben.

Das Suchtpotenzial und die Gesundheitsgefährdung ist bei E-Zigaretten ähnlich hoch wie bei Tabakerzeugnissen.

Die Einschätzung der Deutsche Krebsgesellschaft ist eindeutig: „E-Inhalationsprodukte sind für Nichtraucher, Kinder, Jugendliche, Schwangere und Personen mit einer geschädigten Lunge oder Herz-/Kreislauferkrankungen vollkommen ungeeignet.“

Die Corona-Pandemie bedeutet für alle Raucher eine zusätzliche Gefahr. Die deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Rettungsmedizin verweist darauf, dass „auch E-Zigaretten-Raucher häufiger an Covid 19 erkranken.“ Aktuelle statistische Erhebungen haben auch positive Ergebnisse. So bezeichnen sich rund 75 Prozent aller Frauen und Männer über 18 Jahre als Nichtraucher. Rund 25 Prozent geben an, dauerhaft mit dem Rauchen aufgehört zu haben.