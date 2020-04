Oldenburgisches Staatstheater: Anleitung: So nähen Sie sich Ihre eigene Maske

Oldenburg Nicht nur die Schneiderei des Oldenburgischen Staatstheaters näht derzeit Masken im Akkord. Auch viele Leserinnen und Leser der NWZ wollen sich darin versuchen. Antje Jensen, Damenschneiderin beim Staatstheater zeigt in einfachen Schritten, wie es geht.

Benutzt werden sollte ein Baumwollstoff, der sich nach dem Tragen ganz einfach in der Waschmaschine oder in einem Topf auskochen lässt. „Wir haben in den letzten Wochen mit Sicherheit schon um die 1500 Masken genäht“, erklärt Damengewandmeisterin Sabine Klemm. Neben Arztpraxen und Pflegeheimen bekomme die Damenschneiderei des Staatstheaters auch viele Anfragen von Privatpersonen.

In zwischen ist die Nachfrage sogar schon zu groß, wie Klemm erklärt. „Ab sofort müssen wir eingehende Wünsche auch ablehnen“, erklärt die Damengewandmeisterin. Das liege unter anderem daran, dass die Schneiderei des Theaters in der kommenden Woche geschlossen ist. „Wie und ob es nach Ostern weitergeht, das können wir aktuell noch gar nicht sagen“, so Klemm.