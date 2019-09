Oldenburg Es ist die häufigste unnatürliche Todesursache in Deutschland – aber kaum jemand spricht darüber. Etwa 10 000 Menschen nehmen sich jedes Jahr das Leben, 60 000 Menschen sind als Angehörige, Freunde oder Bekannte betroffen – weit mehr als 100 000 Menschen versuchen es, sich umzubringen. Das Leid und die seelische Not, die dadurch entstehen, sind erheblich, aber trotzdem wird der Suizid, die Selbsttötung, in einen gesellschaftlichen Schattenwinkel verbannt.

Dies soll im Oldenburger Land geändert werden. Mit einem besonderen Gottesdienst zum Welttag der Suizidprävention soll das Schweigen über das schwierige Thema durchbrochen, sollen die damit verbundenen Sorgen und Nöte thematisiert werden. Der Gottesdienst, der am Dienstag, 10. September, um 18 Uhr in der Oldenburger Ansgari-Kirche an der Edewechter Landstraße stattfindet, steht unter dem Motto „Bitte rede mit mir!“ und wendet sich an alle Menschen, die auf irgendeine Weise von dem Thema betroffen sind. Schweigen, so die Organisatoren, kann tödlich sein.

Angebot soll Menschen Mut machen

Gestaltet wird der Gottesdienst von den Pastorinnen Elke Andrae (Telefonseelsorge Oldenburg) und Tanja Bödeker (Seelsorgerin an der Karl-Jaspers-Klinik in Bad Zwischenahn/Wehnen) sowie vom Bündnis gegen Depression, der Ökumenischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen sowie der Stiftung Hospizdienst.

„Wir wollen mit unserem Angebot den Menschen Mut machen, über das oftmals belastende Thema auch innerhalb der Familie oder dem Bekannten- und Kollegenkreis zu sprechen“, sagt Elke Andrae am Mittwoch auf einem Pressegespräch im Vorfeld des Gottesdienstes. Niemand müsse Angst davor haben, nachzufragen, wenn es kleine Hinweise von verzweifelten Menschen in diese Richtung gebe. Tanja Bödeker: „Wir wollen mit dem Gottesdienst auch denjenigen eine Stimme geben, die über das Thema nicht reden können.“

Hilferufe richtig deuten

Die beiden Seelsorgerinnen unterstreichen, wie wichtig es sei, Äußerungen von Suizidgedanken ernst zu nehmen. Wichtig sei, in solchen Situationen nicht verlegen zu schweigen und den vielleicht versteckt geäußerten Hilferuf zu überhören, sondern das Gespräch zu suchen und den anderen zu ermutigen, über seine Sorgen und Belastungen zu sprechen. Allein die Einladung „Erzähl mal...“ könne schon viel bewirken.

Dr. Claus Bajorat (Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Psychotherapie an der Karl-Jaspers-Klink) verweist darauf, dass es sich lohnt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen: „Hilfe ist verfügbar und auch vielversprechend.“ Und Beratungsstellenleiter Carsten Bösing ergänzt, dass es für die im Umfeld betroffenen Menschen wichtig sei, auch an Hilfe für sich selbst zu denken: „Wer den Verdacht oder das Gefühl hat, jemand in seinem Umfeld könnte sich etwas antun, sollte sich nicht scheuen, eine Beratungsstelle anzusprechen, um dort unterstützt zu werden.“ Bei aller Sorge um gefährdete Menschen müsse man sich allerdings auch bewusst machen, dass man nicht für das Handeln anderer verantwortlich sein könne.

Wo es Hilfe in Notlagen gibt

24 Stunden täglich kann die Telefonseelsorge

(0800-111 0 111) kostenfrei angerufen werden. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es außerdem im Internet eine Vielzahl an Angeboten zur Chat- und E-Mail-Seelsorge.

Das Bündnis gegen Depression ist im Internet unter www.deutsche-depressionshilfe.de erreichbar. Dort gibt es auch eine Telefonnummer (0800-33 44 533), die an Werktagen stundenweise besetzt ist.

Auch psychiatrische

Krankenhäuser nehmen in akuten Situationen jederzeitgefährdete Menschen auf.

Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen stehen ebenfalls zur Verfügung. Eine Kontaktmöglichkeit besteht unter www.ehefamilieleben.de