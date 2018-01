Sande Die Lage für Rheumapatienten ist ernst. So ernst, dass Prof. Dr. Werner-J. Mayet Alarm schlägt: Denn die Wartezeiten sind zu lang. Für Mayet ein unhaltbarer Zustand: „Wenn bei Patienten der Verdacht auf eine entzündliche rheumatische Erkrankung besteht, müssen sie umgehend einem Spezialisten vorgestellt werden.“ Doch im Schnitt warten sie neun bis zwölf Monate auf einen Termin beim Rheumatologen.

Rheuma Unter dem Begriff Rheuma werden über 100 Krankheitsformen zusammengefasst – schmerzende und geschwollene Gelenke, gelenknahe Entzündung, aber auch Abgeschlagenheit und allgemeines Unwohlsein. Bei allen Rheuma-Arten liegt eine Entzündung vor. Ursache ist eine Auto-Immunreaktion. Die Erkrankung kann jeden treffen, tritt aber meist erst zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr auf – meist bei Frauen. Allein in Niedersachsen leiden mehr als 160 000 Menschen an Rheuma.

Der Internist führt im Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch eine der wenigen Rheumapraxen in Norddeutschland – und das hat sich weit über die Grenzen Frieslands herumgesprochen. Entsprechend viele Patienten kommen von überallher. Seit langem engagiert sich Mayet für eine bessere Versorgung von Rheumapatienten.

In Niedersachsen praktizieren weniger als 50 niedergelassene rheumatologische Fachärzte. In der Küstenregion gibt es nur fünf davon – das Nordwest-Krankenhaus ist eines von wenigen rheumatologischen Akut-Krankenhäusern.

Das Problem: „Noch immer wird der Begriff Rheuma hauptsächlich mit Gelenkbeschwerden in Verbindung gebracht. Doch nicht jeder Patient mit Gelenkschmerzen leidet unter Rheuma. Viel öfter ist es einfach Verschleiß.“ Daher plädiert er für mehr Aufklärung und Früherkennung. „Wenn schon der Hausarzt feststellt, dass die Beschwerden eher ein Fall für den Orthopäden sind, kommen diese Patienten gar nicht erst in die Rheumasprechstunde. Damit wäre mehr Zeit für die echten Fälle“, sagt er. Das sei zurzeit die einzige Chance, die Krankheit schnell in den Griff zu bekommen.

Werde die Erkrankung erst spät erkannt, drohen nicht nur Schmerzen und eine verminderte Lebensqualität, sondern auch eine kürzere Lebenserwartung, erläutert Mayet: Der rechtzeitige Einsatz von entzündungshemmenden Medikamenten senke das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall um fast die Hälfte. Darüber hinaus würde das Gesundheitssystem von hohen Medikamenten- und Behandlungskosten entlastet.

„In kaum einem anderen Bereich haben sich in den vergangenen Jahren die Therapiemöglichkeiten so stark verbessert wie in der Rheumatologie. Doch was nützen die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Behandlungsmethoden, wenn das Krankheitsbild zu spät erkannt wird oder Betroffene erst nach langer Wartezeit einen Termin beim Facharzt bekommen?“, kritisiert er.

Leider sei die Rheumatologie für viele Medizinstudenten eine eher exotische Disziplin. „Wir müssen bereits im Studium die rheumatologische Forschung und Lehre vorantreiben. Nur so wird es uns gelingen, junge Ärzte zu gewinnen“, betont Mayet.

