Schmerztherapie: Wenn dauernd alles weh tut

Oldenburg Fachgesellschaften wie die Deutsche Schmerzliga gehen davon aus, dass bundesweit bis zu 15 Millionen Menschen mit länger andauernden oder immer wiederkehrenden Schmerzen leben. Das Risiko nimmt mit dem Alter zu. In Deutschland berichten rund 22 Prozent der 40- bis 60-Jährigen über chronische Schmerzen. Ab dem 75. Lebensjahr steigt diese Zahl auf mehr als 47 Prozent an.

Viele Frauen und Männer mit einer Schmerzproblematik nehmen die Beschwerden lange Zeit hin, ohne medizinische Hilfe zu suchen. Vor der Behandlung in einer Facheinrichtung vergehen nach aktuellen Studien durchschnittlich zehn Jahre. In dieser Zeit geht den Betroffenen nicht nur viel Lebensqualität verloren, erklärt Dr. Carsten Bantel, Leiter der stationären Schmerztherapie in der Universitätsklinik für Anästhesiologie/Intensiv-/Notfallmedizin/Schmerztherapie im Klinikum Oldenburg: „Umso länger man auf eine qualifizierte Therapie verzichtet, desto höher ist die Gefahr, dass sich eine Chronifizierung der Beschwerden entwickelt.“

Ambulanz Schmerzerhaltende Faktoren identifizieren

Statt einer weitgehenden Befreiung von den Schmerzen sei es dann mitunter nur möglich, bestenfalls eine Linderung zu erreichen. Als negative Begleiterscheinung der körperlichen Leidensgeschichte verschlechtert sich bei vielen Schmerz-Betroffenen auch die psychosche Gesundheit.

Die Lebensqualität der Patienten verbessern Im Verlauf der Behandlung in der Schmerzambulanz kann im Rahmen einer Back to Back-Therapie ein Psychologe eingebunden werden, der erst allein und später zusammen mit einem Schmerztherapeuten mit dem Patienten spricht, berichtet Dr. Carsten Bantel: „Das hilft eine zielgerichtete individuelle Expertise für alle körperlichen und seelischen Aspekte zu erstellen, die für die weitere Schmerztherapie des Patienten relevant sind.“ Zudem ermögliche die Untersuchung eine genaue Betrachtung des Betroffenen, so dass eine rasche und zielgerichtete Hilfe eingeleitet werden kann. Der Therapieplan umfasst bei ambulanten und stationären Schmerz-Patienten im wesentlichen vier Komponenten: Neben der medikamentösen Einstellung und der psychologischen Begleitung zählen dazu auch Physiotherapie und verschiedene Co-Therapien wie Entspannungsübungen, Akupunktur, Kreativ-Therapie sowie im Einzelfall auch Hypnose. „Ziel ist immer, dem Patienten so gut es geht Erleichterung zu verschaffen“, betont Dr. Bantel. In der Medizin gebe es heute viele verträgliche Möglichkeiten, die Lebensqualität von Schmerz-Patienten zu verbessern.

Depressive Stimmungen

Auf einer tiefen Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit können sich eine depressive Stimmung oder sogar eine Depressionserkrankung entwickeln, wodurch der körperliche Schmerz weiter verstärkt wird. „Das kommt noch auf die eigentliche Grunderkrankung oben drauf, was oft einfach zu viel für den ohnehin schon belasteten Menschen ist“, betont Dr. Bantel. Im schlimmsten Fall komme es zur Selbstaufgabe und zu Suizidgedanken. Zudem können sich bereits bestehende psychische Leiden eine körperliche Ausdrucksform suchen, was Fachleute als psychosomatische Beschwerden bezeichnen.

Die moderne Schmerztherapie berücksichtigt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem körperlichen und dem seelischen Empfinden gibt. Wie und warum Schmerz entsteht, wird mit dem bio-psycho-sozialen Modell erklärt. Demnach spielen neben dem körperlichen Auslöser auch die psychische Verfassung, die Persönlichkeitsstruktur und das soziale Umfeld eine wichtige Rolle für das Schmerzempfinden.

Alle Aspekte erfasst

Das bio-psycho-soziale Modell umfasse alle Aspekte, die für für den Schmerz relevant sind, erklärt Dr. Bantel: „Das hat den Vorteil, dass man in der Schmerztherapie an mehreren Stellen ansetzen kann..“

Die Entscheidung für einen Termin in einer der beiden Schmerzambulanzen der Universitätsklinik für Anästhesiologie ist für viele Schemerz-Patienten der erste Schritt aus einem Teufelskreis, der ihnen das Leben zur Qual gemacht hat. Basierend auf den ärztlichen Befunden und einem zuvor ausgefüllten Fragebogen erfolgen bei dem ersten Termin eine sorgfältige Anamnese und eine körperliche Untersuchung. Zum Abschluss wird mit dem Patienten gemeinsam geklärt, welche Optionen für eine ambulante oder stationäre Schmerztherapie in Frage kommen.