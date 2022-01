Corona-Folgen: Die Entwicklungsnarben bleiben

Vechta Bewegungsmangel und Übergewicht, ein zunehmend problematisches Medienverhalten sowie soziale Verwahrlosung und Schulangst: Eine im Auftrag der Bundesministerien für Gesundheit und Familien durchgeführte Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit vieler Kinder und Jugendlicher hat. Die im Juni 2021 veröffentlichte Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass junge Menschen deutlich stärker von Pandemie-bedingten Belastungen betroffen sind als Erwachsene.

Besonders negativ wirkt sich demnach die Schließung von Kindergärten und Schulen aus. Homeschooling habe insbesondere Familien mit Kindern unter 14 Jahren oft zu viel abverlangt. Zwar zeigt die RKI-Studie auch, dass sich die zusätzliche gemeinsame Zeit positiv auf den familiären Zusammenhalt auswirken kann. Bei sozial benachteiligten Familien sei das vielfach aber ganz anders. Hier komme es etwa wegen der räumlichen Enge vermehrt zu Spannungen bis hin zur verbalen oder körperlichen Gewalt. Vor allem Kinder ohne Geschwister leiden zudem oft unter Einsamkeit, wenn der tägliche Austausch mit Gleichaltrigen nicht mehr möglich ist.

Internet ist kein Ersatz

Dafür nehme der Medienkonsum zu. Wenn persönliche Treffen mit Freunden wegfallen, werden der Computer oder das Handy für soziale Kontakte genutzt, was gerade für junge Menschen einen Verlust an Lebenserfahrung sowie Lebensqualität bedeutet. „Das Internet ist kein Ersatz für reale persönliche Erfahrungen in der Peer-Group“, erklärt Albert Storcks, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädiatrie in Vechta. „Man beobachtet das Leben anderer, folgt ihnen und merkt gar nicht, dass das eigene Leben auf Sparflamme läuft.“

Die Entwicklung sei bei Kindern und Jugendlichen ein Prozess, der nur mit echten Kontakten gelingen könne. Gerade in der Pubertät, in der sich Jugendliche als normale Entwicklungsaufgabe aus der Familie lösen, seien regelmäßige echte, nicht-virtuelle Begegnungen und Auseinandersetzungen in der Gruppe von Gleichaltrigen erforderlich.

Dessen ungeachtet ist die tägliche Online-Zeit der Zwölf- bis 19-Jährigen von 2019 bis zum ersten Corona-Jahr 2020 um mehr als 25 Prozent auf durchschnittlich 258 Minuten angestiegen. Eine Studie der Krankenkasse DAK zeigt, dass sich auch die Zeit, die Kinder und Jugendliche mit digitalen Spielen verbringen, deutlich erhöht hat. Zugleich hat sich der Anteil der Kinder, die keinen Sport betrieben, in der Pandemie verzehnfacht.Entsprechend erhöht hat die Zahl junger Adipositas-Patienten mit starkem Übergewicht.

Regeln fürs Miteinander

Schulen und Kindergärten vermitteln neben Wissen auch wertvolle Regeln für das soziale Miteinander im Alltagsleben. Dazu gehört auch dass sich Kinder an einen geregelten Tagesablauf mit festen Zeiten fürs Aufstehen und Unterricht gewöhnen. Während der Schulschließungen ist der zuvor gewohnte Tagesrhythmus mitunter verloren gegangen.

Welche Folgen die Eingriffe für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben, werden erst die nächsten Monate und Jahre zeigen, betont Gisela Storcks, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Sie geht davon aus, dass die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen bei den meisten Schulkindern eine mehr oder weniger deutliche Entwicklungsnarbe hinterlassen werden.