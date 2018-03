Wildeshausen Das Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen schneidet seit Jahren bei den Patientenbefragungen überdurchschnittlich gut ab. Jürgen Neidhardt (65) aus Wildeshausen kann das nicht bestätigen. Er hat als Patient jüngst schlechte Erfahrungen im Johanneum gemacht und das dem Krankenhaus und seiner Krankenkasse am Dienstag schriftlich mitgeteilt. Die Klinik hat die Vorwürfe am Mittwoch als falsch zurückgewiesen und sie als subjektiv bezeichnet.

Im vergangenen Dezember quälten Neidhardt derart starke Rückenschmerzen, dass er eine chirurgische Praxis aufsuchte. „Da ich auf eines der Schmerzmittel allergisch reagierte, überwies mich der Arzt ins hiesige Krankenhaus zur weiteren schmerzstillenden Behandlung und auch Abklärung der Allergie und gab mir die Röntgenaufnahmen mit“, berichtet Neidhardt.

Extrem lange gewartet

Im Krankenhaus habe er „extrem lange warten müssen“, obwohl er sich vor Schmerzen kaum aufrecht habe halten können. Der Arzt habe die Röntgenbilder als „Plastikaufnahmen“ und nicht brauchbar bezeichnet. Statt die mitgebrachten Aufnahmen zu akzeptieren, habe ihn der Arzt stationär eingewiesen, um ihm einen Schmerztropf anlegen zu lassen und später die Aufnahmen machen zu können.

Jürgen Neidhardt wurde in einem Zimmer untergebracht, dass seiner Meinung nach selbst für gesunde Menschen unzumutbar sei. „Im Fenstersturz war die Wand mit Schimmel befallen. Eine der Steckdosen über meinem Bett hing lose aus der Fassung, eine zweite war ganz in die Fassung hineingerutscht. Aus Bohrlöchern in allen Wänden rieselte Putz.“

Zurück zur Behandlung: Der Tropf habe die Schmerzen von Jürgen Neidhardt nicht gelindert – im Gegenteil. Sie seien immer unerträglicher geworden. „Am anderen Morgen stellte man dann fest, dass der Tropf nicht richtig angelegt worden war und das Schmerzmittel wo auch immer hingelaufen ist, nur nicht in die Vene“, kritisiert der Wildeshauser. Er habe seine Frau angerufen und sie gebeten, ihn sofort abzuholen, da er sich im Johanneum nicht mehr sicher fühle.

Von dem chirurgischen Arzt, der Neidhardt ins Johanneum eingewiesen hatte, ließ er sich eine Einweisung fürs Evangelische Krankenhaus Oldenburg ausstellen. Der behandelnde Arzt habe zwar auch davon gesprochen, dass er die Röntgenaufnahme gerne im System hätte, aber er könne auch mit dieser „Plastikaufnahme“ eine Diagnose stellen.

Neidhardt sei ein Schmerztropf angelegt worden, der innerhalb einer halben Stunde durchgelaufen sei. Es sei keine Rede und Notwendigkeit von einer stationären Aufnahme gewesen. „Der Arzt erklärte mir dann, dass Wirbel eingeklemmt seien, die er mit einigen chiropraktischen Griffen löste. Zu meiner unsäglichen Freude konnte ich die Notaufnahme aufrecht stehend verlassen“, so der Wildeshauser. „Nach weiteren physiotherapeutischen Behandlungen geht es mir heute wieder gut.“

Angebot zum Gespräch

Das Johanneum zeigte sich am Mittwoch verwundert darüber, dass sich Jürgen Neidhardt erst jetzt, fast drei Monate später, gemeldet hat. „Wir nehmen jede Beschwerde ernst und bieten dem Patienten ein persönliches Gespräch an“, sagte Geschäftsführer Hubert Bartelt.

Neidhardt erklärt das so: Er sei nach dem Vorfall im Dezember drauf und dran gewesen, einen Rechtsanwalt einzuschalten, habe aber letztlich den damit verbundenen Stress gescheut. „Als ich vergangene Woche den Zuzahlungsbescheid von 20 Euro erhalten und die Rechnung von gut 700 Euro gesehen habe, die die Krankenkasse für die Behandlung ans Johanneum zahlen muss, ist bei mir der ganze Ärger wieder hochgekommen.“

Zu den Vorwürfen erklärte das Johanneum, dass Patienten eine Wartezeit von einer halben bis dreiviertel Stunde hätten. Das sei bei nicht lebensbedrohenden Erkrankungen zumutbar.

Röntgenbilder würden nicht doppelt gemacht, sondern für die Diagnostik höchstens ergänzend. „Wir achten sehr auf den Strahlenschutz“, sagte Dr. Michael Bechara. Medizinisch habe sich das Krankenhaus im Falle von Jürgen Neidhardt nichts vorzuwerfen. „Der Fall ist einwandfrei gelaufen.“

Zur räumlichen Situation erklärte Bartelt, dass das Johanneum im Dezember ein neues Patientenentertainmentsystem eingeführt habe und daher verschiedene Installationen vorgenommen worden seien. Da habe es mal sein können, dass die eine oder andere Steckdose nicht richtig saß.

Den von Neidhardt geäußerten Schimmelvorwurf wies Bartelt entschieden zurück. Das sei ein Wasserfleck gewesen, der von einem Schaden an einem Balkon stamme. Der Balkon sei inzwischen abgedichtet und der Wasserschaden behoben, so der Krankenhaus-Geschäftsführer.