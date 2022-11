Rheumatoide arthritis: Schmerzhafter Gelenk-Zerstörer

Wilhelmshaven Bewegungseinschränkungen, Morgensteifigkeit und immer wieder Schmerzen: Für Menschen mit einer Rheumatoiden Arthritis ist der Lebensalltag oft von großem Leidensdruck geprägt. Die chronische, oft in Schüben verlaufende Erkrankung kann in sehr unterschiedlichen Formen auftreten. Allein in Deutschland leben damit rund 1,5 Millionen Erkrankte. Frauen sind etwa drei Mal so häufig wie Männer betroffen.

Die Rheumatische Arthritis ist eine Autoimmunerkrankung, bei der vereinfacht dargestellt das eigene Gewebe im Verlauf der Erkrankung vom körpereigenen Abwehrsystem angegriffen wird. Als Folge kommt es unter anderem zu Veränderungen in der Gelenkinnenhaut sowie auf Knorpel und Knochen übergreifende Entzündungsprozesse. „Die Erkrankung kann unbehandelt schon innerhalb weniger Monate schwere Schädigungen der betroffenen Gelenke und Knochen bewirken“, erklärt Prof. Dr. Werner-J. Mayet, Vorsitzender des Rheumanetzes Weser-Ems mit Sitz am Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch in Sande.

Abgesehen von schweren körperlichen und oft auch psychischen Beschwerden kann es ohne qualifizierte Gegenmaßnahmen zu einer kompletten irreparablen Zerstörung der angegriffenen Strukturen kommen Darüber hinaus können Rheuma-bedingte Entzündungen im Verlauf der Erkrankung auch auf innere Organe wie Niere und Herz übergreifen.

Stationäre Behandlung

Bei einer anhaltend hohen Krankheitsaktivität ist die Sterberate zum Beispiel mit der eines schweren Diabetes mellitus oder einer Erkrankung mehrerer Herzkranzgefäße vergleichbar. Bei einem sehr schweren Verlauf einer Rheumatoiden Arthritis ist zunächst eine stationäre Krankenhausbehandlung erforderlich.

Zu den ersten Anzeichen der Erkrankung zählen oft eine Morgensteifigkeit sowie später auch Schwellungen, Rötungen und Schmerzen an den Finger- und/oder Zehengelenken. Es können aber auch andere Gelenke betroffen sein. Die Rheumatoide Arthritis kann in jedem Lebensalter, in seltenen Fällen auch schon in jüngeren Jahren auftreten und dann das Knochenwachstum behindern. Der Altersgipfel liegt zwischen dem 55.en und dem 65.en Lebensjahr.

Welche Faktoren für das Entstehen verantwortlich sind, ist wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist, dass neben einer genetischen Veranlagung mit familiären Häufungen Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Nikotingenuss führt oft zu einem schwereren Verlauf.

Deutliche Linderung

Eine einmal aufgetretene Rheumatoide Arthritis ist nach wie vor nicht heilbar und begleitet den Betroffenen lebenslang. Dank moderner entzündungshemmender Medikamente ist inzwischen bei dem größten Teil der Erkrankten eine effektive Behandlung möglich, die eine deutliche Linderung der Symptome und der Spätfolgen bewirkt. Im besten Fall verschwinden die Entzündungen, womit der Schmerz reduziert und der Zerstörungsprozess gestoppt wird, betont Prof. Mayet: „Den meisten Patienten können wir damit zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität verhelfen.“Um dies dauerhaft zu erreichen, müssen sich Betroffene auf eine lebenslange disziplinierte Therapie einstellen, die regelmäßig vom Arzt kontrolliert und wenn nötig modifiziert wird. Mit der Einnahme von Medikamenten allein ist es dabei nicht getan. Oft ist auch eine Umstellung des Lebensstils nötig.