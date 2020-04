Verletzung Der Wirbelsäule: Wirbelverletzung häufige Unfallfolge bei Zweiradfahrern

Delmenhorst Unfälle mit dem Fahrrad, E-Bike oder dem Motorrad führen häufig zu besonders schweren Verletzungen, weil die Betroffenen weitgehend ungeschützt und aus mitunter hoher Geschwindigkeit stürzen. Anders als bei durch Airbags und andere Sicherungssysteme geschützten Autofahrern steigt die Zahl der Unfallverletzten bei Zweiradfahrern seit Jahren an. Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 2018 rund 134000 verletzte Fahrrad- und Motorradfahrer gezählt. Zwei Jahre zuvor hatte diese Zahl noch bei etwas mehr als 124000 gelegen.

Service Wirbelbrüche entstehen bei knochengesunden Menschen meistens durch eine plötzliche starke Gewalteinwirkung – etwa in Folge eines Unfalls zu Haus, beim Sport oder im Straßenverkehr. Wer unter einer fortgeschrittenen Osteoporose oder krebsbedingten Metastasen leidet, lebt mit einem erhöhten Risiko, dass es auch ohne eine starke äußere Einwirkung zu einer Fraktur kommt. Neben den Wirbeln können auch die umliegenden Strukturen wie die Bänder oder Bandscheiben betroffen sein.

Der größte Teil der Motorradunfälle mit Personenschäden ereignet sich auf Landes- und Bundesstraßen, auf denen schnell gefahren wird. Nicht angepasste Geschwindigkeit ist noch vor Fahrfehlern etwa beim Abbiegen oder Wenden die häufigste Unfallursache. Oft werden Zweiradfahrer aber auch unverschuldet in einen Unfall verwickelt – etwa, wenn sie von anderen Verkehrsteilnehmern übersehen werden.

Oft multiple Brüche

„Bei einem Zusammenprall mit einem Pkw oder Lkw haben Motorradfahrer nur geringe Chancen, den Unfall unverletzt zu überstehen“, erklärt Dr. Dirk Meyer, Chefarzt des Departements für Wirbelsäulenchirurgie und spinale Neurochirurgie am Josef-Hospital Delmenhorst. Ein Hochgeschwindigkeitsunfall führe trotz Helm und guter Schutzkleidung oft zu schweren Verletzungsmustern mit Organschädigungen, multiplen Brüchen oder Schäden an der Wirbelsäule. Selbst die im Vergleich zur Hals- oder Lendenwirbelsäule stabilere Brustwirbelsäule ist aufgrund der Krafteinwirkung nicht stabil genug, den nach einem Sturz aus hohem Tempo entstehenden Aufpralldruck unbeschadet zu überstehen.

Ersthelfer am Unfallort sollten nach einem Überblick über den Zustand des Verunfallten unverzüglich per Notfallnummer 112 den professionellen Rettungsdienst verständigen. Für weitere Maßnahmen sei entscheidend, ob der Betroffene bei Bewusstsein und ein Pulsschlag festzustellen ist. „Wenn der Motorradfahrer gut orientiert und ansprechbar ist, sollte man den Verletzten nicht bewegen und den Helm eher nicht abnehmen“, betont Dr. Meyer. Ansonsten bestehe die Gefahr dass sich am Kopf, Hals- oder im Wirbelsäulenbereich entstandene Verletzungen verschlimmern - bis hin zu weiteren Schädigungen der Wirbel und der Nerven sowie einer Verletzung des Rückenmarks.

Reha-Behandlung Bei Mehrfachbrüchen Osteoporose erschwert Heilungsprozess

Atmung sicherstellen

Bei einem Bewusstlosen müsse man den Helm hingegen am besten zu Zweit entfernen, um die Atmung sicherzustellen und das Unfallopfer vor der Aspiration von Erbrochenem zu schützen.

In der Notaufnahme angekommen, sei es zunächst entscheidend. die für das Überleben wichtigen Vitalfunktionen des Verletzten zu sichern. So müsse nach einem Motorradunfall geklärt werden, ob es zu Organschäden und/oder inneren Blutungen gekommen ist. „Die Versorgung lebensbedrohlicher Verletzungen hat immer Vorrang“, betont Dr. Meyer. Zum Beispiel müsse eine gerissene Milz bei einem instabilen Kreislauf sofort operiert werden. Eine verletzte Wirbelsäule könne behandelt werden, sobald der Patient außer Lebensgefahr und ausreichend stabilisiert ist.