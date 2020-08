Arbeiten auf Förderplatz für Erdgas

Goldenstedt Exxon Mobil beginnt in diesen Tagen auf dem Erdgasförderplatz Varenesch Z 1, östlich der Ortschaft Varenesch in der Gemeinde Goldenstedt, mit Arbeiten, um die stillgelegte Bohrung zu sichern und um die Verfüllung vorzubereiten. „Dazu führen unsere Fachleute aus der Untertage-Abteilung ein Stahlrohr, das auf einer Trommel aufgewickelt ist, mit Hilfe speziellen Equipments in die Bohrung ein“, erklärt Benedikt Ger­hartz. Er ist der Leiter der Exxon-Mobil-Untertage-Wartungsabteilung. Aus technischen Gründen ist es laut Exxon Mobil währenddessen notwendig, zeitweise anfallendes Gas über eine Fackel zu leiten und zu verbrennen.

Für die vorbereitenden Arbeiten beginnen die Mitarbeiter in diesen Tagen mit dem Aufbau des technischen Equipments. Der Abbau ist für die Woche vom 14. bis zum 20. September vorgesehen. Alle geplanten Arbeiten sind dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) angezeigt worden.

Von 1992 bis 2017 hatte Exxon Mobil mit der Bohrung Varenesch Z 1 aus einer Tiefe von mehr als 4000 Metern Erdgas gefördert. Rund 143 Millionen Kubikmeter Erdgas wurden dabei gefördert. Wie es heißt, könnten damit alle Haushalte im Landkreis Vechta zwei Jahre mit Erdgas versorgt werden.