Goldenstedt Dem Festivalsommer im Nordwesten steht am 31. August ein furioses Finale bevor. Das Strandfieber-Festival in Goldenstedt lockt nicht nur mit einer idyllischen Location am Hartensbergsee, sondern auch mit hochkarätigen Acts auf drei Bühnen.

Die Waldbühne glänzt mit „Firebeatz“, „Curbi“ und „Coone“. Hier läuft alles von Electro bis Hardstyle. Housefans kommen an der Strandbühne auf ihre Kosten. „MATTN“, „Zonderling“ und „Bougenvilla“ animieren hier zum Tanzen am Sandstrand. Techno- und Techhouse-Beats nehmen die dritte Bühne – das Amphitheater – ein. Gregor Tresher, „Eats Everything“ und „Luigi Madonna“ heißen hier die Headliner.

Busse fahren aus Umland

Auch kulinarisch wird das Strandfieber wieder einiges zu bieten haben. Vom Handbrot über Sushi bis hin zur süßen Waffel wird alles geboten.

Die Aufbauarbeiten am Hartensbergsee haben bereits begonnen. Bühnen, Buden und die weitere Infrastruktur nehmen im Laufe der finalen Woche Form an. Als eines der ersten Objekte wird wie in den vergangenen Jahren eine riesige Überdachung über der Strandbühne installiert. Die komplette Tanzfläche der Strandbühne wird hier vor zu starker Sonneneinstrahlung – oder auch vor eventuell aufkommenden Regenschauern – geschützt.

Wer sicher am 31. August dabei sein möchte, sollte sich jetzt noch fix ein Ticket sichern. Im vergangenen Jahr meldete das Strandfieber bereits in der letzten Woche vor dem Event „ausverkauft“, sodass einige Besucher kein Ticket mehr ergattern konnten.

Für die bequeme und sichere Anreise werden Shuttle-Busse eingesetzt. Besucher aus den Landkreisen Vechta, Diepholz und Cloppenburg können die Busse ohne Voranmeldung nutzen. Für alle Besucher, die von weiter weg anreisen, stehen Busse aus verschiedensten Abfahrtsorten bereit – diese müssen jedoch vorab gebucht werden. Alle Infos dazu finden Feierwütige auf der Homepage.

Letzte Tickets erhältlich

Die allerletzten Tickets sind für 46,90€ Euro (VVK-Stufe IV) erhältlich im Internet, unter der Tickethotline 01 80/60 504 00 (0,20 Euro/Anruf, max. 0,60 Euro€/Anruf aus dem Mobilfunknetz) oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Reservix und AD-Ticket.

Mehr Infos unter www.strandfieber.de