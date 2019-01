Goldenstedt Eine Scheune ist am Montagmorgen um 6.25 Uhr im Nesselkamp in Goldenstedt aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehren Barnstorf, Goldenstedt, Lutten und Vechta, die mit insgesamt 15 Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften vor Ort waren, konnten eine Ausdehnung des Feuers verhindern, so dass Oldtimer und technisches Gerät in der Scheune nicht zu Schaden kamen, so die Polizei. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.

Peter Linkert https://www.nwzonline.de/autor/peter-linkert Redaktionsleitung Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2800 Lesen Sie mehr von mir