Goldenstedt Der Landkreis Vechta hat seine Untersuchungen nach dem Fund von Listerien in Fertigfrikadellen in der Fleischwarenfabrik von Fleisch-Krone Feinkost in Goldenstedt fortgesetzt. Eine Entscheidung darüber, ob es bei der vorübergehenden Stilllegung der Produktion bleibe, sei noch nicht getroffen, sagte ein Sprecher des Landkreises am Dienstag.

Keime für Verbraucher nicht erkennbar Listerien (Listeria monocytogenes) sind in der Natur vorkommende Bakterien. Bei gesunden Erwachsenen verläuft die Infektion, die sogenannte Listeriose, meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen. Gefährlich ist sie für abwehrgeschwächte Menschen und Schwangere. Bei ihnen kann die Listeriose zum Tod führen. Verbraucher können die Keime nicht sehen, erklärt Hiltrud Schrandt vom Laves in Oldenburg. Deswegen gebe es nun die Rückrufaktionen. Die Firma Fleisch-Krone hat ein Verbrauchertelefon unter 05434/9460-266 eingerichtet.

Unterdessen forderten Verbraucherschützer Konsequenzen aus dem Fall. Die Informationen müssten schneller und umfassender an die Verbraucher herangetragen werden, sagte Janina Willers von der Verbraucherzentrale Niedersachsen: „Wir fordern, dass möglichst schnell und möglichst viele Verbraucher erreicht werden müssen über alle Kanäle.“

Am Freitagabend hatte der Fleischwarenhersteller Fleisch-Krone Feinkost aus dem Oldenburger Münsterland Fertigfrikadellen wegen des Verdachts auf Listerien zurückgerufen. Am Montag war bekanntgeworden, dass dies erst auf massives Drängen der Behörden erfolgte. Das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) hatte vorübergehend die Betriebszulassung zurückgenommen.