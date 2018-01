Nach Überholen gegen Baum

Goldenstedt Ein 19-Jähriger aus Wildeshausen ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Goldenstedt (Kreis Vechta) schwer verletzt worden. Der junge Mann überholte gegen 4.50 Uhr auf dem Ligusterweg mit seinem Pkw nach einem Bahnübergang und trotz einer durchgezogenen Mittellinie den Wagen eines 61-Jährigen aus Bergen. Außerdem befanden sich die beiden Verkehrsteilnehmer in einem unübersichtlichen Kurvenbereich.

In der Kurve kam der 19-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Außerdem wurde festgestellt, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Am Pkw des 19-Jährigen, einem Renault Mégane, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.