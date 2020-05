Nähtreff Vom Mehrgenerationenhaus: Goldenstedter nähen fleißig mehr als 1400 Masken

Goldenstedt Auch wenn der Nähtreff im Mehrgenerationenhaus Goldenstedt im März geschlossen war, waren die Helfer nicht untätig. Als eine Arztpraxis anfragte, ob der Nähtreff bereit sei, Behelfsmasken für den Patientenschutz zu nähen, legten die Teilnehmer sofort los. Nach drei Stunden war die erste Maske nach dem Vorbild der Stadt Essen genäht.

„Schnell wurde klar: Das ist nicht unser Anspruch. Wir können mehr! Und so entstand ein kleiner Workshop, in dem immer wieder Masken mit neuen Designs genäht wurden, je nachdem, was an Material verfügbar war“, sagte Daniela Thias.

Bei diesem neuen Projekt des Nähtreffs nähen junge und ältere Menschen „gemeinsam“ im Homeoffice. Zu den ganz jungen Nähexperten zählt Merle Stolle, die beim Nähtreff das Nähen gelernt hat.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Ältestes Projektmitglied ist die 81-jährige Edeltraut Hohnhorst. So kamen in den vergangenen Wochen mehr als 1400 Masken zusammen. Diese wurden an die Sozialstation, die Mitarbeiter des St. Franziskushauses, ans Flüchtlingswohnheim, Freunde, Verwandte und Bekannte verteilt.

Derzeit sind auch Masken gegen eine kleine Spende im Mehrgenerationenhaus zu den Öffnungszeiten erhältlich. „Für uns steht das Helfen im Vordergrund. Wenn die Kosten für das Material gedeckt sind, freuen wir uns“, so Daniela Thias.