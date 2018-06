Goldenstedt Am Sonntagmorgen gegen 1.10 Uhr gerieten zwei Personengruppen auf der Lutter Birse in Streit. In dessen Verlauf schlugen zwei unbekannte Täter in einer Pizzeria in der Großen Straße auf zwei junge Männer ein. Als eines der Opfer noch am Boden lag, trat einer der Täter diesem ins Gesicht. Beide Täter konnten dann unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (Telefon 04441/9430) zu melden.