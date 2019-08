Goldenstedt „Test the rest“: Restalkohol checken und sicher zu Hause ankommen – unter diesem Motto hat das Schutzengelprojekt des Landkreises Vechta für die Festivalgänger des 8. „Afdreiht und Buten“ wieder kostenlose Alkoholtests angeboten. Wer die Nächte auf dem angrenzenden Campinggelände am Hartensbergsee in Goldenstedt verbracht hatte, konnte bei der Aktion „Test the Rest“ vor der Heimfahrt seine Fahrtauglichkeit überprüfen. Das heißt: nicht mehr als 0,4 Promille. Mehr als 200 Besucher nahmen das Angebot an, und etwa 30 Prozent der Teilnehmer lagen über der erlaubten Promillegrenze. Der Wert wurde in den meisten Fällen nur leicht überschritten. Unter diesen Festivalgängern hatten sich einige in der Tat falsch eingeschätzt und waren überrascht, dass sie noch immer fahruntüchtig waren.

„Wer das ganze Wochenende unter Alkoholeinfluss feiert, kann sich unter Umständen bei der Abreise am Sonntagmorgen falsch einschätzen. Übermüdung und Kater beeinflussen das Reaktionsvermögen zusätzlich negativ“, so die Projektkoordinatorin Melanie Härttrich. „Schlafen, schwitzen, etwas essen, Kaffee trinken oder duschen helfen als Promille-Abbau-Beschleuniger nicht. Der Körper lässt sich nicht austricksen und baut pro Stunde nur etwa 0,1 Promille ab“, so Härttrich weiter.

Tipps der Schutzengel, sich ein paar Stunden auszuruhen, das Steuer dem Kumpel zu übergeben oder das Auto stehen zu lassen, wurden sehr ernst genommen. „Jedes Festival sollte sowas anbieten. Das ist eine gute Aktion“, bedankte sich ein Festivalgänger bei den Schutzengeln.

Weitere Informationen zum Schutzengelprojekt gibt es im Internet.