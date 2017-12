Goldenstedt An einem unbeschrankten, mit Andreaskreuzen gekennzeichneten Bahnübergang am Schneebeerenweg im Goldenstedter Ortsteil Ellenstedt ist es am Freitag um 11.13 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Passagierzugs der Nordwest-Bahn mit einem Pkw gekommen. Die 21-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

An einem unbeschrankten, mit Andreaskreuzen gekennzeichneten Bahnübergang am Schneebeerenweg im Goldenstedter Ortsteil Ellenstedt ist es am Freitag um 11.13 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Passagierzugs der Nordwestbahn mit einem Pkw gekommen. Die 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Goldenstedt wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Zug befuhr die Bahnstrecke von Bremen in Richtung Osnabrück, als die Pkw-Fahrerin aus bislang ungeklärten Gründen den Bahnübergang passierte. Der Zug stieß mit dem hinteren Bereich des Pkw zusammen. Die Fahrerin konnte aus ihrem Pkw befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 15-20 Passagiere im Zug sowie der 45-jährige Lokführer aus Elsten blieben unverletzt.

Neben 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Goldenstedt und Lutten waren ein Rettungswagen sowie ein Notarztwagen des Malteser Hilfsdienstes vor Ort. Für die Passagiere wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, die Bahnlinie wurde gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.