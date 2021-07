Blaulicht: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Goldenstedt /Vechta Ein Motorradfahrer ist am Samstag gegen 11.20 Uhr auf der Kreisstraße K248 in Goldenstedt lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben befuhr eine 67-jährige Frau aus Goldenstedt mit ihrem Pkw aus Richtung Einen kommend die Einer Straße in Richtung Goldenstedt. Sie wollte an der Kreuzung nach links auf die Kreisstraße 248 (Tiefer Weg) abbiegen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen ihr aus einer scharfen Linkskurve heraus entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer aus Twistringen, der mit seinem Motorrad die Einer Straße in Richtung Einen befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die Unfallverursacherin wurde durch die Kollision schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch den Unfall liefen große Mengen an Betriebsstoffen, unter anderem Benzin und Diesel, auf die Fahrbahn. Diese wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Visbek, die mit drei Einsatzfahrzeugen und 20 Kameraden vor Ort war, gereinigt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Nötigung im Verkehr

Zu einer Nötigung im Straßenverkehr ist es am Freitag gegen 22.10 Uhr auf der Lohner Straße in Vechta gekommen. Laut Polizei fuhr ein 56-jähriger Radfahrer aus Vechta stadtauswärts auf der Straße. Ein Autofahrer, der mit seinem Peugeot 508 Kombi in dieselbe Richtung fuhr, fuhr dem Radfahrer dicht auf, hupte und überholte dann mit unzureichendem Seitenabstand.

Anschließend scherte er so dicht vor dem Radfahrer wieder ein, dass dieser bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und raste dann davon. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta unter Telefon 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Bereits am Donnerstag hat zwischen 21.40 und 22 Uhr ein Unbekannter An der Gräfte bei der dortigen Brücke zum Zitadellenpark in Vechta einen 14-Jährigen aus Visbek nach einem Streit mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Der Täter war etwa 1,60 Meter groß, hatte südländisches Aussehen, trug kurze, schwarze Haare und einen Bart. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04441/ 9430.