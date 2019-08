Goldenstedt Das Substrat- und Torfwerk Böske in Goldenstedt hat 50 Mitarbeiter, über die Hälfte davon haben einen Migrationshintergrund, alle sind fest angestellt und durchschnittlich schon 20 Jahre im Betrieb. Nicht ohne Stolz erklärte das die Geschäftsführerin Hiltrud Böske-Haverbeck beim Besuch der hiesigen CDU-Bundestagsabgeordneten Silvia Breher. Der Betrieb verfüge über 600 Hektar Moor, davon seien 280 Hektar bereits renaturiert. Seit dem Jahr 2000 stelle man nur noch Substrate für den Gartenbau her. Die Torfersatzstoffe machten mittlerweile fast 20 Prozent der Produktion aus.

Deshalb sollten die Genehmigungsbehörden mit den Abbauzeiten ein wenig großzügiger umgehen, so die Geschäftsführerin des Torfwerkes. Direkt vor Ort konnte sich Silvia Breher das drei geteilte System der Torfgewinnung anschauen. „Wir würden nie in ein intaktes Moor eingreifen. Wir verstehen uns als Umwelteinrichtung für erneuerbare Ressourcen“, so die Firmenleitung

Der zweite Besuch führte die Gruppe rund um Breher zum Hof Georg Frilling, wo der Abgeordneten ein innovatives Energiekonzept vorgestellt wurde. Schon in der dritten Generation betreiben Georg und Anne Frilling ihren Hof mit Sauen, Ferkeln und Mastschweinen. 80 Hektar Ackerland und zehn Hektar Wald gehören dazu. Die Familie hat eine Holzschnitzelanlage gebaut und versorgt damit den gesamten Hof mit warmem Wasser. Neben Holz komme vor allem Miscanthus zum Einsatz, der auf mittlerweile zwölf Hektar selbst angebaut werde, erfuhr die Abgeordnete. Miscanthus wurzele nicht tief, wachse über 20 Jahre immer wieder nach und könne einmal pro Jahr geerntet werden. Das schilfartige Gewächs werde bis zu vier Meter hoch und könne mit einem Maishäcksler geerntet werden, so die Inhaber.

Silvia Breher zeigte sich überzeugt von dieser Idee der autarken Energienutzung. „Die dezentrale Energieversorgung sollte gerade in den Kommunen viel mehr genutzt werden. Man kann durchaus ganze Baugebiete auf so eine Art und Weise mit Energie versorgen, wenn man das von Anfang an so plant“, so die Abgeordnete.

Viel Erfolg wünschte Silvia Breher der Familie Frilling bei der Bewerbung zur Agrarfamilie 2019, die vom Netzwerk Agrarmedien gesucht wird. Zwölf Familien haben sich beworben, darunter die achtköpfige Familie Frilling aus Goldenstedt.