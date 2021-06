Freizeit: Anwohner in Ahlhorn stellen neue Sitzgruppe auf

Ahlhorn An der Ecke Feldmühlenweg/Lether Schulweg am nordwestlichen Rand von Ahlhorn steht jetzt wieder eine schmucke Sitzgruppe, um dort verweilen zu können. Dafür haben in Eigeninitiative einige Anwohner gesorgt, die sich um die neue Sitzgelegenheit gekümmert haben. Nötig wurde der Ersatz, da Anfang des Jahres die vorhandene Sitzgruppe stark beschädigt worden war, wie Elke Jakobi berichtet. Die Anwohner hoffen, dass der Rastplatz von Radfahrern und Spaziergängern gut genutzt wird. Zudem wünschen sie sich, dass der Platz immer sauber verlassen und nicht wieder zerstört wird.