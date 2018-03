Verein hilft Kindern in Not

Der Verein „Tovarishch – Hilfe für Kinder“ wurde im Jahr 2002 ins Leben gerufen. Das Quakenbrücker Ehepaar Hans-Dieter (2007 verstorben) und Rita Meyer hatte ursprünglich die ukrainische Besatzung des Segelschulschiffs Tovarishch („Gorch Fock I“) unterstützt, das 2000 in Wilhelmshaven festgemacht hatte.

Daraus entwickelt sich der Verein, der unter anderem Projekte in Deutschland sowie für kranke und behinderte Kinder in Cherson (Ukraine) und die Berufsschule in Amasaman (Ghana) initiierte.

Das russische Wort „Tovarishch“ bedeutet auf Deutsch übersetzt „Kamerad“ oder „Freund“.